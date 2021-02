Cattive notizie dal mondo della Tv e del cinema: si è spento durante la notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale, il celebre volto della Tv italiana Fabrizio Frizzi, noto anche al pubblico del grande schermo per aver prestato la sua voce al personaggio di Woody nella saga d’animazione Toy Story.

La notizia arriva direttamente dalla sua famiglia, che in mattinata ha diffuso questa breve nota: «Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato».

Il conduttore ci lascia all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia con la sua malattia, il cui esordio nel 23 ottobre dello scorso anno gli aveva causato un’ischemia durante la registrazione di una puntata del programma L’Eredità, a seguito della quale era stato ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio della Rai, di cui Frizzi è stato uno dei volti più amati e presenti:

«Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano. Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere».

Fabrizio Frizzi al cinema

Nel 1995 Frizzi aveva portato nelle sale la sua personalissima versione del cowboy giocattolo Woody nel primo capitolo di Toy Story, un doppiaggio apprezzato da grandi e piccini, che è stato successivamente ripreso negli altri film della saga e non solo. Nel 1999 arriva infatti Toy Story 2 – Il mondo dei giocattoli, seguito a distanza di un anno dallo spin-off Buzz Lightyear da Comando Stellare – Si parte!.

Dovremo aspettare il 2006 per sentire nuovamente al cinema la voce di Frizzi, con Cars – Motori ruggenti, per il quale ha avuto modo di doppiare l’Auto Woody, ispirata all’amato personaggio Pixar. L’ultimo capitolo dedicato alla gang di giocattoli parlanti arriva invece nel 2010, con Toy Story 3 – La grande fuga, dove il presentatore ha ripreso ancora una volta i panni del pistolero più amato del cinema d’animazione.

Non solo nelle sale, Fabrizio Frizzi ha doppiato il suo Woody anche nei quattro videogiochi del franchise, dal primo uscito nel 2000 e intitolato Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue fino al più recente Disney Infinity, che raggruppa tutti i personaggi più memorabili dell’universo di Topolino.

La voce italiana di Woody se ne va prima di poter interpretare il cowboy giocattolo per un’ultima volta, nell’atteso quarto capitolo della saga, più volte posticipato nel corso di questi mesi e atteso nelle sale per il 21 giugno 2019.

Fonte: Ansa

Foto: © Getty