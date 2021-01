null

Chiusa in casa per cercare di prevenire il contagio da Coronavirus, l’attrice Miriam Leone attraverso i suoi canali social invita tutti a seguire il suo esempio. In una immagine si vedono le pagine di un quaderno con uno stelo di tulipano con su scritto IO RESTO A CASA e sotto, tra parentesi, con amore.

UPDATE: Miriam Leone si sposa, ecco con chi

Questo il post che accompagna l’immagine: «Abbiamo sentito tante parole in questi giorni, alcuni di noi si sono spaventati, altri se ne sono fregati, altri si sono sentiti sbandati, altri soli, tanti in pericolo … AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO, mi viene in mente… ecco in questi strani giorni che non dimenticheremo mai restare a casa è un ATTO D’AMORE, per il nostro prossimo e per noi stessi, per evitare che questo contagio ci veda soccombere e per coltivare la nostra anima, il nostro spirito, per imparare cose nuove e, appunto, per amare. Fermarsi è un dovere e possiamo trasformare questa sosta necessaria in una grande opportunità di crescita. La vita è anche fragile, ma non è tutta lì fuori, è anche dentro di noi. Coltiviamoci. Se vi va raccontatemi come state passando questi giorni in casa… E non uscite, AMATE!».

Mentre si ritrae davanti allo specchio scrive nel post: «Lo specchio della mia quarantena. Un format» e poi aggiunge «Ah, sono confinata senza pinzetta per le sopracciglia, ve lo dico». Un post molto seducente che da solo ha guadagnato più di 120 mila like.

D’altronde i fan sanno che sui suoi profili l’attrice ama giocare un po’ alla sexy diva. Davanti allo specchio ma soltanto con il reggiseno è anche l’immagine pubblicata su facebook che invita tutti a restare a casa:

