Dopo esserci gustati il recente full trailer italiano sulle note della celebre canzone Il mondo è mio, è giunto il momento di goderci anche un nuovo spot esteso con numerose scene inedite di Aladdin, l’adattamento live-action del classico Disney del 1992, diretto da Guy Ritchie.

Conosciamo già tutti la trama del film: il giovane e squattrinato Al tenta di sopravvivere arrangiandosi come può, tra piccoli furtarelli e continue fughe tra le vie di Agrabah, quando un enigmatico uomo di nome Jafar gli ordina di recuperare per lui una misteriosa lampada. Ben presto Al scoprirà che non solo l’oggetto è incantato, ma nasconde al suo interno un genio in grado di esaudire tre desideri. Il giovane decide quindi di sfruttare questa occasione per farsi trasformare in un ricco principe, così da conquistare il cuore della principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Tutto procede per il meglio, finchè Jafar non torna a farsi vivo per portare a termine il suo vero e crudele piano.

Nel cast troviamo Mena Massoud nei panni di Aladdin, Naomi Scott in quelli della principessa Jasmine, Will Smith come il Genio, Marwan Kenzari nel ruolo di Jafar e Navig Negahban che presta il volto al Sultano di Agrabah.

Aladdin arriverà nelle sale italiane il 22 maggio, nell’attesa, godetevi le immagini inedite nel nuovo spot, fresco di pubblicazione: