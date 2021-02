Sarà Light of my life del Premio Oscar Casey Affleck ad aprire il Panorama Internazionale di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (17-27 Ottobre 2019) diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Distribuito in Italia da Notorious Pictures, il film racconta la storia di un padre e della sua unica figlia, di undici anni. Si nascondono tra boschi e case disabitate, dopo che un virus ha sterminato buona parte della popolazione femminile. La giovanissima Rag è costretta ad un vagabondaggio continuo e a fingersi maschio ogni volta che sarà costretta ad incontrare altri esseri umani, tutti uomini, resi brutali e senza scrupoli dalla mancanza di donne.

Light of my life è il suo secondo lungometraggio da regista dopo il mockumentary del 2010 I’m still here che vede protagonista Joaquin Phoenix, suo collega e grande amico.

Casey Affleck accompagnerà il film a Roma e terrà una masterclass sul mestiere dell’attore, rivolta alle scuole di cinema. Nel corso dell’incontro verranno mostrati gli esordi con Gus Van Sant, partendo da To Die For – Da morire, Gerry, distribuito in pochissime copie e inedito in Italia, e Will Hunting – Genio Ribelle, passando per Soderbergh e Gone Baby Gone, opera prima del fratello Ben Affleck, fino ad arrivare alla sua formidabile performance in Manchester by the sea che gli è valsa innumerevoli riconoscimenti tra cui il Premio Oscar e il Golden Globe come miglior attore protagonista nel 2017.

Confermati ad Alice anche i Fratelli Dardenne che accompagneranno fuori concorso Le Jeune Ahmed (2019), ultima loro fatica premiata a Cannes con il Premio alla Miglior Regia e distribuito in Italia da Bim Distribuzione. I due registi presenteranno, il giorno dopo, la copia restaurata di Rosetta (1999), in occasione dei 20 anni dall’uscita in sala. Sarà un incontro in cui la voce – quella reale e quella delle immagini – si intreccerà con la visione di alcune delle sequenze più significative legate ai ragazzi cinematografici dei loro film e alla capacità di costruire – film dopo film – una poetica coerente, uno sguardo sul mondo e su quei giovani che si rifiutano di accettare l’universo che gli si oppone.

Protagoniste come sempre le famiglie con una selezione di titoli rivolta ai più piccoli. Tra le anteprime già confermate Ailo – Un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky, distribuito in Italia da Adler in collaborazione con Lucisano Media Group. Il film racconta l’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie glaciali della Lapponia.

Tra gli ospiti italiani anche Gianni Amelio e Giuseppe Tornatore, festeggiato in occasione dei 30 anni di Nuovo Cinema Paradiso. Previsto anche un omaggio alla grande Franca Valeri, mentre il primo titolo del concorso, già annunciato, è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, opera prima dell’animatore Lorenzo Mattotti. Il regista e illustratore bresciano sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico a cavallo tra cinema e letteratura.