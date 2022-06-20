Amber Heard è la donna più bella del pianeta. A decretarlo è la scienza

Secondo la scienza, Amber Heard è la donna più bella del mondo. L’attrice, che recentemente è stata protagonista insieme all’ex marito Johnny Depp del processo mediatico più seguito degli ultimi anni, dopo la parziale sconfitta in tribunale è stata considerata una delle star di Hollywood meno apprezzate dal pubblico, che nel difendere l’attore ha mosso critiche molto feroci nei suoi confronti. Ma sembra che, almeno per quanto riguarda il lato estetico, sia senza ombra di dubbio la donna perfetta.

Sulla base di una mappatura facciale che sfrutta come metro di misura la sezione aurea, quello di Amber Heard sarebbe infatti il viso che più di tutti si avvicina ad un ideale di perfezione. A rivelarlo, è stato il chirurgo estetico Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, il quale ha analizzato i volti delle star di Hollywood che, più delle altre, incarnano il concetto di bellezza assoluta secondo gli antichi greci.

Questo studio prende in esame la proporzione perfetta dei tratti somatici – includendo occhi, naso, labbra, mento e la forma generale del viso – per determinare “scientificamente” quali sono le persone più belle del mondo. Tra gli uomini, lo studio ha stabilito che l’attore più vicino all’ideale di perfezione è Robert Pattinson, seguito dal collega Henry Cavill.

Utilizzando lo stesso sistema, Julian De Silva ha anche stabilito che Kim Kardashian possiede le sopracciglia più belle, mentre Scarlett Johansson ed Emily Ratajkowski sono al primo posto per quanto riguarda, rispettivamente, gli occhi e le labbra. Apparentemente, per creare la donna perfetta, ai tre tratti sopracitati bisognerebbe unire il naso di Amber Heard, la forma del viso di Rihanna e la fronte di Kate Moss.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con i canoni di bellezza degli antichi greci?

Fonte: Unilad

Foto: Getty (Vivien Killilea)