Amber Heard ha tradito Johnny Depp con Cara Delevingne? Spuntano le prove [FOTO]

Ancora una volta Amber Heard ha catturato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa, ma non per le sue recenti dichiarazioni sul processo contro Johnny Depp, quanto per alcuni scatti che in queste ore sono diventati a dir poco virali sul web. Sembra infatti che la star trentaseienne abbia tradito l’allora marito con una nota collega, Cara Delevigne – come avrebbe dimostrato Andy Signore nel suo programma di YouTube Popcorned Planet (stando a quanto riportato da Newsweek).

Le immagini, che ancora non sono state verificate, mostrerebbero due donne in piedi nell’Eastern Columbia Building del centro di Los Angeles – esattamente dove la star di Pirati dei Caraibi aveva un attico durante la relazione con la collega di Aquaman. Si tratta comunque di foto piuttosto sgranate, probabilmente ottenute grazie ad una telecamera di sicurezza, ma in molti in queste ore sembrano convinti che le due figure somiglino incredibilmente ad Amber Heard e la star di Suicide Squad (abbastanza da far impazzire il web e parlare con una certa sicurezza di tradimento da parte dell’attrice trentaseienne nei confronti dell’ora ex marito).

In ogni caso si tratta di prove al momento piuttosto incerte e non sarebbe nemmeno riportata la data dell’avvistamento, che per ovvie ragioni i portavoce della Heard non hanno ancora commentato. Senza dubbio però questi indizi si sommano alle precedenti dichiarazioni fatte a maggio da una persona molto vicina all’interprete di Mera, la quale avrebbe affermato che Heard durante il matrimonio con Depp avrebbe avuto una relazione a tre proprio con Cara Delevigne ed Elon Musk. Una dichiarazione che, in ogni caso, non è stata utilizzata nel recente processo per diffamazione tra i due ex coniugi, conclusosi qualche settimana fa con la vittoria dell’interprete di Jack Sparrow.

