Angela Bassett trionfa ai Golden Globes e ringrazia i fan Marvel: «Abbiamo fatto la storia» [VIDEO]

Ancora una volta, è Black Panther a far diventare il Marvel Cinematic Universe grande protagonista nelle notti dei premi più importanti: i due film di Ryan Coogler sono infatti gli unici ad aver fatto portare a casa statuette a Kevin Feige e soci. Wakanda Forever ci è riuscito addirittura in una categoria da sempre ritenuta “ostica” per l’MCU e ha portato al trionfo Angela Bassett.

L’attrice, già vincitrice nel 1993 come Miglior Attrice per Tina – What’s Love Got to Do with It, ha vinto infatti il suo secondo Golden Globe grazie alla parte della Regina Ramonda di Black Panther: Wakanda Forever. Per la Marvel è una prima volta storica: nessun attore infatti era mai starto insignito di un simile riconoscimento.

Naturalmente, nel suo discorso ha trovato spazio un toccante tributo al collega Chadwick Boseman, proprio quel Black Panther tragicamente scomparso pochi anni fa e la cui morte è diventata parte centrale della trama di Wakanda Forever. «Ci siamo imbarcati in questo viaggio insieme – ha detto Angela Bassett – Abbiamo sofferto, amato, siamo guariti e siamo stati circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chadwick Boseman».

Dal palco, ha poi considerato che la serie di Black Panther è parte della sua eredità e che ha permesso al mondo di vedere cosa la comunità nera possa fare, unita davanti e dietro la telecamera. Ha ringraziato anche i fan Marvel: «Grazie per aver abbracciato questi personaggi e averci mostrato così tanto amore. Abbiamo fatto la storia con queste nomination e con questo premio. Appartiene a tutti voi. A tutti noi».

QUI POTETE VEDERE IL DISCORSO DI ANGELA BASSETT

Nel 2019 Black Panther ha fatto finalmente scrivere il nome del Marvel Cinematic Universe nella storia dei premi: dopo 10 anni di nomination agli Oscar (da Iron Man a Guardiani della Galassia 2, tutti buchi nell’acqua), il primo film di Ryan Coogler ha trionfato per i migliori costumi, le migliori scenografie e la colonna sonora originale, sfiorando addirittura l’Oscar come Miglior Film.

Adesso grazie ad Angela Bassett ha sfondato anche il muro dei premi per la recitazione, spesso uno dei punti che gli vengono “artisticamente” contestati. Tra poche settimane agli Oscar sarà la volta buona per rivedere la Regina Ramonda sul palco?

Foto: Frazer Harrison/WireImage

Leggi anche: Eddie Murphy implacabile, vince ai Golden Globes e “dedica” il premio alla moglie di Will Smith [FOTO]