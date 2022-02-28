Animali Fantastici – I Segreti di Silente: arriva il tanto atteso scontro con Grindelwald nel secondo trailer

Soltanto qualche giorno fa Warner Bros. si è trovata nella posizione di dover rimandare il lancio del secondo trailer di Animali Fantastici – I segreti di Silente. Nonostante, infatti, quest’ultimo fosse atteso per il 24 febbraio, la casa di produzione con un tweet ha chiesto ai fan di portare pazienza e che ben presto la nuova clip sarebbe arrivata sui canali ufficiali.

Oggi finalmente quell’attesa è finita e sul canale YouTube ufficiale sono state mostrate le immagini promozionali del terzo capitolo spin-off della saga di Harry Potter. Come si poteva immaginare, l’estratto si concentra prevalentemente sullo scontro tra Albus Silente e Gellert Grindelwald, il villain attorno al quale ruota la storia fin qui raccontata.

Trailer, questo, che promette un crescendo notevole, dal momento che lo stesso antagonista sembra aumentare via via la propria potenza, mentre il futuro preside di Hogwarts cerca di radunare un esercito – composto, tra gli altri, da Newt Scamander e Jacob Kowalski nel tentativo di fermare l’avanzata delle tenebre.

Nel cast di Animali Fantastici – I segreti di Silente tornano Jude Law, Eddie Redmayne, Callum Turner, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler e Katherine Waterston – rispettivamente nel ruolo di Albus Silente, Newt Scamander, Theseus Scamander, Credence/Aurelius Silente, Queenie Goldstein,Jacob Kowalski, Tina Goldstein. Ad interpretare Gellert Grindelwald sarà invece Mads Mikkelsen – che ha preso il posto di Johnny Depp. Di seguito trovate invece la sinossi del film, il cui debutto in sala è previsto per il 13 aprile.

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

