Avengers: Infinity War è ancora attualmente nelle sale di tutto il mondo, ma i fan che hanno già potuto godersi il film, chiaramente, hanno ormai gli occhi puntati sul prossimo cinecomic Marvel in programma, ovvero Ant-Man and The Wasp.

L’atteso sequel non uscirà nelle sale italiane prima del 14 agosto, ma giusto per iniettare dell’ulteriore hype, ecco arrivare online uno spot nuovo di zecca e – fortunatamente – carico di scene inedite, con il nostro protagonista che fa un elenco esteso di tutte le cose necessarie per sconfiggere il villain della situazione e salvare il mondo.

Insomma, mica male, non trovate anche voi? Il blockbuster, ricordiamo, è diretto da Peyton Reed e interpretato, tra gli altri, da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne e Hannah John-Kamen.