L’annuncio ufficiale è arrivato oggi: Apple TV+, atteso servizio di streaming targato Apple, arriverà in oltre 100 paesi il 1° novembre, al costo di 4,99 dollari al mese.

«Con Apple TV+, presenteremo delle storie originali dalle menti migliori, più brillanti e più creative, e sappiamo che gli spettatori troveranno la loro nuova serie preferita o il loro nuovo film preferito nel nostro servizio. Ogni prodotto originale di Apple TV+ offre una storia unica, una prospettiva fresca e un messaggio potente, in modo da divertire, connettere e ispirare delle conversazioni culturali», ha dichiarato con fierezza Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video di Apple.

Tra le serie che saranno disponibili fin dal giorno di release, figurano See, sci-fi distopico con Jason Momoa (qui il suo trailer fresco di pubblicazione); The Morning Show, drama con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell; e Dickinson, un coming of age che esplora le restrizioni della società attraverso le lenti di una giovane Emily Dickinson. Dal canto suo, Oprah Winfrey avrà invece un nuovo show in cui ospiterà alcuni tra i più rinomati scrittori del mondo, mentre tra i lungometraggi, c’è tanta curiosità su The Elephant Queen, documentario narrato da Chiwetel Ejiofor.

Tra le serie in arrivo nei mesi successivi, invece, troviamo Servant, nuovo thriller psicologico di M. Night Shyamalan; e Truth Be Told, con Octavia Spencer ed Aaron Paul. Tra i film, a spiccare sono The Banker, con Samuel L. Jackson, Anthony Mackie e Nicholas Hoult; e Hala, opera prima già presentata allo scorso Festival di Sundance.

Gli abbonati potranno guardare i contenuti di Apple Tv+ tramite l’app di Apple Tv già preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV e iPod Touch, e prossimamente disponibile anche su Mac con macOS Catalina. L’app è inoltre presente in alcuni smart tv della Samsung, e in futuro arriverà sulle piattaforme di Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO. Gli utenti, infine, potranno gustarsi serie e film targati Apple anche sul web collegandosi al sito tv.apple.com.

A partire da oggi, i clienti che acquisteranno un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch o Mac avranno in omaggio un anno di abbonamento ad Apple TV+, il quale potrà essere condiviso con un massimo di 6 membri della propria famiglia.

Fonte: Apple