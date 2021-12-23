Aquaman, svelata la sinossi del sequel con Jason Momoa e Amber Heard

Il 2022 non sarà solo l’anno di Doctor Strange, Thor e altri eroi della Marvel, ma segnerà il ritorno anche dell’Arthur Curry di Jason Momoa. Salvo slittamenti, Aquaman and the Lost Kingdom dovrebbe uscire a dicembre 2022 e ora è stata svelata la nuova sinossi.

Il DCEU riparte quindi da uno dei suoi volti più recenti: l’ex interprete di Khal Drogo ha fatto sua la parte del Re di Atlantide e, dopo aver preso parte alle montagne russe di Justice League, è pronto a tornare con il suo sequel. Arriverà dopo The Batman (non collegato al suo universo narrativo), Black Adam e The Flash e riporterà su grande schermo alcuni volti già noti nel primo film diretto da James Wan.

Ne cast, oltre a Jason Momoa e Amber Heard nei panni di Mera, torneranno infatti Patrick Wilson (Orm Mariu/Ocean Master), Dolph Lundgren (re Nereus), Yahya Abdul-Mateen III (David Kane/Black Manta) e Temuera Morrison (Thomas Curry). Proprio uno di loro potrebbe rivelarsi centrale nella trama, come rivela la sinossi diffusa da Warner Bros. sul proprio sito:

«Quando un antico potere viene rilasciato, Aquaman deve forgiare una non facile alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantide, e il mondo, da una irreversibile devastazione»

Benché sia ancora molto vaga come descrizione, le indicazioni sembrano suggerire che Aquaman potrebbe allearsi con uno tra Ocean Master e Black Manta. Soprattutto il secondo potrebbe avere un ruolo molto più esteso rispetto al primo film, ma da un’immagine rilasciata durante il DC Fandome gli indizi fanno pensare a Orm.

Aquaman and the Lost Kingdom sarà diretto ancora una volta da James Wan. Si tratta del tredicesimo film del DC Extended Universe e poco tempo fa le riprese hanno subito rallentamenti a causa della positività al Covid-19 di Jason Momoa. Se non ci saranno ritardi, il nuovo film sarà il regalo sotto l’albero 2022 per i fan della DC

Foto: Warner Bros.

Fonte: ScreenRant