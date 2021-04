È appena approdato online il full trailer di Army of the Dead, l’atteso heist horror di Zack Snyder che porterà su Netflix la rapina del secolo ambientata in un mondo popolato dagli zombie. LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Trattasi del nono film del regista di Justice League, che parlando del progetto – rigorosamente vietato ai minori – ha anticipato una massiccia presenza di scene violente, sequenze adrenaliniche, linguaggio esplicito, tanto horror e una tipologia di zombie definita “di un altro livello”.

Il cast è guidato da Dave Bautista – l’interprete di Drax nel MCU – e include anche nomi come Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Michael Cassidy, Richard Cetrone e Garret Dillahunt.

Anticipa la sinossi ufficiale: Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

La nuova descrizione del film diffusa da Netflix recita, con tanto di to do list:

Per guadagnare 200 milioni di dollari Dave Bautista e la sua squadra dovranno solo:

– Farsi strada attraverso una Las Vegas invasa dagli zombie

– Entrare in un caveau impenetrabile

– Riuscire a fuggire prima che esploda una bomba nucleare

– Una tigre zombie

Army of the Dead debutterà ufficialmente su Netflix il 21 maggio. Nell’attesa, godetevi il full trailer in calce alla notizia, in doppia versione (inglese e italiana), mentre qui potete ammirare il poster che aveva condiviso il regista per annunciare e promettere ai fan il contenuto appena diffuso.

Che ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti!

Foto: Netflix