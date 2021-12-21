Assassinio sul Nilo: Gal Gadot è la star del nuovo trailer del film su Hercule Poirot

«Qualcuno è morto. Il crimine è omicidio»: uno dei detective più famosi al mondo torna col botto nel nuovo trailer di Assassinio sul Nilo, che potete vedere cliccando sull’allegato in fondo all’articolo. A interpretare Hercule Poirot è di nuovo Kenneth Branagh, ma la scena è tutta per Gal Gadot.

Sono passati ormai 4 anni dall’uscita nelle sale del primo film di una serie di nuovi adattamenti basati sui romanzi della Signora del Giallo, Agatha Christie. Assassinio sull’Orient Express ha segnato l’esordio dell’attore e regista nei panni dell’investigatore che dal 1920 (Poirot a Styles Court) ha fatto le fortune della scrittrice. Nel finale di quel film, Hercule veniva richiamato ad una nuova avventura proprio in Egitto.

Rimandato a causa dei problemi legati al Covid e investito da un’ondata di proteste per la presenza di Armie Hammer, ora Assassinio sul Nilo si è mostrato in un nuovo trailer e dal 10 febbraio 2022 è pronto a uscire al cinema. La trama è nota: in vacanza sul Nilo, il detective di fama mondiale si ritrova ad avere a che fare con l’omicidio di una giovane ereditiera, questa volta legato ad un misterioso triangolo amoroso.

Cast corale di assoluto livello anche per questo secondo film del Christie-verse, per così dire: assieme a Branagh e a Gal Gadot (che interpreta Linnet Ridgeway Doyle), troviamo infatti Emma Mackey (esatto, non è Margot Robbie quella nel trailer), Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Il primo film di Kenneth Branagh ha totalizzato oltre 352 milioni di dollari worldwide di fronte a un budget speso di soli 55 milioni. Riuscirà a ripetersi?

IL POSTER DI ASSASSINIO SUL NILO

Foto: MovieStills