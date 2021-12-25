Attori trasformati da un ruolo: 9 personaggi che hanno spinto le star a cambiare radicalmente vita

Che sia nel bene o nel male, ogni attore ha un ruolo che gli ha cambiato la vita. Ma non sempre si intende un cambiamento dal punto di vista professionale, come potrebbe esserlo ottenere la parte in un film in grado di lanciare una carriera incerta o, al contrario, di farne naufragare una promettente. A volte, infatti, i lungometraggi riescono a segnare le star protagoniste più nel profondo, nella loro dimensione interiore, portandole a scoprire lati di loro stesse o del mondo che fino a quel momento avevano ignorato. In molti casi, ad esempio, ci sono dei ruoli che aiutano gli attori ad avvicinarsi a tematiche dapprima sconosciute, magari spingendoli ad abbracciare cause considerate precedentemente distanti dal loro mondo e a dedicarsi ad attività di beneficienza. Ma è capitato anche che, grazie ad interpretazioni di un certo tipo, le star siano riuscite a ritrovare la fede o la fiducia in loro stesse e abbiano imparato dai propri personaggi a vivere in maniera più introspettiva. O addirittura, che siano arrivate al punto di impazzire completamente. In altre parole, insomma, parliamo di ruoli che hanno in qualche modo cambiato la loro quotidianità. Dalle esperienze di Angelina Jolie e Jim Carrey, a quelle di Brie Larson e Don Cheadle, nella gallery di oggi scoprite i 9 attori radicalmente trasformati da un ruolo.

