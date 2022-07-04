Avatar, pessime notizie per il futuro del franchise di James Cameron

Negli ultimi giorni sono uscite tante notizie relative al prossimo Avatar: La Via dell’Acqua, il sequel del film con l’incasso più alto della storia del cinema pronto ad arrivare nelle sale a dicembre 2022. Le ultime che arrivano direttamente da James Cameron, però, non sono buone per i fan del regista.

La mente che ha dato al mondo Terminator e Titanic, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni che non fanno ben sperare per il futuro del franchise. Da ormai molti anni è stato infatti annunciato che Avatar non si sarebbe fermato ad un solo sequel, ma che anzi sarebbero stati messi in produzione altri tre film oltre questo imminente La Via dell’Aqua. Un’intera saga che però potrebbe non contare fino in fondo sul suo creatore.

Ad Empire, James Cameron ha ammesso: «I film di Avatar assorbono molto. Ho altre cose che sto sviluppando che sono molto eccitanti. Penso che eventualmente col tempo – non so se dopo il terzo o il quarto – passerò il testimone a un regista di cui mi fido, così che possa dedicarmi ad altre cose che mi interessano. Oppure no, non lo so ancora». Potrebbe quindi prospettarsi la stessa situazione che l’ha portato a cedere la regia di Alita – Angelo della battaglia a Robert Rodriguez, nel 2015.

La notizia potrebbe non essere presa benissimo dai suoi fan, specie considerando che molti di loro aspettano Avatar proprio perché frutto della sua visione artistica. Seguiranno comunque le avventure di Pandora una volta che James Cameron si sarà allontanato dalla sedia da regista?

Nella stessa intervista, il 67enne ha anche dichiarato: «Tutto quello che ho bisogno di dire su famiglia, sostenibilità, clima, mondo naturale, i temi che per me sono importanti nella vita reale, posso dirlo su questa tela». Ed ha anche aggiunto: «Sono diventato sempre più entusiasta lungo il percorso. Il quarto film è un tappo. È davvero un figlio di putt**a. Spero di riuscire a farlo. Ma dipende dalle forze di mercato. Il terzo è in canna e arriva in ogni caso. Ma spero che riusciremo a fare il quarto e il quinto perché è un’unica grande storia, alla fine»

La stessa testata, inoltre, ha condiviso anche un’altra esclusiva immagine: dopo quelle che hanno mostrato Kate Winslet in versione Na’vi e Sigourney Weaver nel sorprendente ruolo di un’adolescente di Pandora, ecco svelato l’aspetto del villain del primo Avatar, Stephen Lang. Il soldato della RDA Miles Quaritch è «più grande, più blu e più incavolato» e potete vederlo in QUESTA immagine.

Cosa ne pensate delle parole di James Cameron? Vi interesserà ancora la saga senza la sua regia? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: MovieStills

Fonte: Empire