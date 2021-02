Negli ultimi giorni l’annuncio della fine delle riprese di Avengers 4 ha creato un certo fermento tra i fan del franchise, in particolare per via della misteriosa foto condivisa dai due registi Anthony e Joe Russo e per una dettagliata descrizione del primo trailer pubblicata su Reddit da una fonte anonima.

Inutile dire che tra teorie, presunti spoiler e succulente anticipazioni, anche gli attori protagonisti si stanno divertendo a trollare – per così dire – tutti gli appassionati del mondo Marvel. L’ultimo è stato Don Cheadle, interprete di War Machine, che nella giornata di ieri ha dato un “grosso” suggerimento ad un fan che gli chiedeva qualche indizio in più sul titolo ufficiale di Avengers 4:

«So che non dovrei farlo, ma siccome vi amo così tanto ho intenzione di darvi un indizio. Il titolo contiene al suo interno delle lettere che saranno ordinate in modo da comunicare agli spettatori il contenuto del film. (Ora sono veramente nei guai)»

Non c’è altro da aggiungere. Praticamente uno spoiler ai livelli di quelli offerti dai colleghi Mark Ruffalo e Tom Holland! Speriamo solo che questo gesto azzardato non gli costi la carriera!

Scherzi a parte, in attesa che il titolo venga realmente rivelato, vi ricordiamo che Avengers 4 farà il suo debutto nelle sale il 27 aprile. Impazienti?

ECCO IL TWEET ORIGINALE DI DON CHEADLE.