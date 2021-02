Nonostante la nuova release di Avengers: Endgame nelle sale di tutto il mondo (con annesse scene aggiuntive tra cui un omaggio a Stan Lee, una sequenza post-credits e un video promo di Spider-Man: Far From Home), parrebbe proprio che i Marvel Studios non ce la faranno a battere il record di Avatar come film che ha maggiormente guadagnato nella storia del cinema.

Dal canto suo, Anthony Mackie – interprete di Falcon nell’Universo Cinematografico Marvel – non ha però intenzione di arrendersi, e per l’occasione, ha pubblicato uno spassoso meme su Twitter in cui vediamo Steve Rogers tentare d’inseguire il protagonista del blockbuster di James Cameron. Ha scritto l’attore nella didascalia: «Ci sono quasi, stacca l’assegno… ok, tornerò a rivedere il film». Insomma, è chiaro che il nostro spera fino all’ultimo che Endgame possa strappare l’importante record ad Avatar!

Ad oggi, ricordiamo che il cinecomic dei fratelli Russo ha guadagnato 2,766 miliardi di dollari worldwide, mentre dal canto suo, Avatar è fermo a 2,787 miliardi. Insomma, a separare i due kolossal sono circa 21 milioni, ma siccome la nuova edizione di Endgame è già uscita negli States da diversi giorni, i Marvel Studios dovranno fare affidamento unicamente al mercato estero: dite che Kevin Feige e soci riusciranno nell’impresa?

Nel dubbio, la Casa delle Idee non può certamente lamentarsi, dato che un altro suo cinecomic sta attualmente facendo faville ai botteghini americani, e stiamo chiaramente parlando di Spider-Man: Far From Home (qui la nostra recensione in anteprima), che non dovrebbe avere problemi a superare gli incassi del precedente Spider-Man: Homecoming.

QUI IL TWEET DI MACKIE