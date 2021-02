Avengers: Endgame ha ormai superato Avatar di James Cameron diventando il film che ha incassato maggiormente nella storia del cinema (ben 2,791 miliardi di dollari in tutto il mondo!), ma sappiate che la Marvel non ha ancora finito con la promozione del cinecomic, dato che ha ovviamente tutta l’intenzione di moltiplicare i guadagni con la sua imminente uscita in home video, prevista negli States il 30 luglio e in Italia il 4 settembre.

Per l’occasione, ecco arrivare una nuova clip che di sicuro renderà felici i fan bramosi di avere in mano il Blu-ray o il DVD: siamo nel bel mezzo dello scontro finale tra Thanos e i Vendicatori e sembra di trovarci in un film bellico con esplosioni e botti ovunque, mentre il povero Peter Parker tenta di non mollare il Guanto dell’Infinito ai nemici. Poi, ancora più minacciosi colpi partono dalla mega astronave dei nemici, mandando in allarme i nostri eroi, i quali non sanno mica più bene che cosa fare per tenersi al sicuro. Fortunatamente, però, ad arrivare è Captain Marvel, che con un paio di mosse mette fuori gioco l’astronave di Thanos, facendola crollare per Terra. «Piacere, sono Peter Parker», dice il giovane ragazzo un po’ tremante quando infine si ritrova Carol Danvers davanti, che dal canto suo, sfoggia un sorriso di rassicurazione.

Insomma, senz’altro uno dei momenti più emozionanti e belli del film, non trovate anche voi? Qui di seguito un riepilogo dei contenuti extra che troverete nell’edizione Home Video di Avengers: Endgame, seguito dalla clip in questione:

Deleted Scenes (4:36)

Gag Reel (1:51)

Avengers: Damage Control – An Immersive VR Adventure (5:23)

In Memory of Stan Lee (6:53)

Introduction by the Russos (2:29)

The Russo Brothers – The Journey to Endgame (4:44)

The Women of the MCU (4:35)

Setting the Tone: Casting Robert Downey Jr (5:07)

Bro Thor (3:28)

Dropped Out of His Time: Captain America (11:44)

Black Widow: Whatever it Takes (7:03)

