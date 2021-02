Sappiamo ormai che la produzione di Avengers: Endgame è stata assolutamente avvolta nella segretezza e piena di divieti per la crew e il cast, e ad aver testato questa cosa sulla propria pelle è anche Emma Fuhrmann, interprete di Cassie Lang, la figlia di Ant-Man.

Durante una recente intervista, infatti, l’attrice ha confessato di esser stata “sgridata” dai Marvel Studios per una foto apparentemente innocente che aveva postato online. Qui il racconto di Emma: «Sono arrivata ad Atlanta per il film, e c’era questo tramonto spettacolare. Ho fatto una foto al tramonto e l’ho postata su Instagram, e avevo messo il luogo, Atlanta, Georgia. Il giorno successivo, il capo sicurezza della Marvel è venuto nella mia roulotte e mi ha detto che non posso postare cose così. Io dicevo tipo, “Beh, non ho mica rivelato che sono sul set di Endgame o qualcosa del genere”, e lui rispondeva, “Sì, ti capiamo, non sei la prima persona con cui abbiamo parlato di questo oggi, ma mi hanno chiamato tante persone che cercavano di capire dove stessi per filmare”, e lì ho capito che era tutto vero. Non poteva essere più vero, io non avevo capito quanto fosse grande la Marvel, e quanto impatto avesse. È stato un momento di consapevolezza anche se ero un po’ nei guai».

Insomma, la parola d’ordine, quando si sta girando un cinecomic targato Marvel, è solo una: segretezza! Recentemente ri-uscito nei cinema di tutto il mondo con un paio di scene inedite, ricordiamo che Avengers: Endgame ha incassato globalmente 2,780 miliardi di dollari, rivelandosi non solo il film più proficuo del 2019 (ad oggi), ma anche il secondo film che ha incassato maggiormente nella storia del cinema, superato solo da Avatar di James Cameron, che dal canto suo vanta invece un bottino di 2,787 miliardi.

Fonte: CB