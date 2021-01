Fan degli Avengers e dell’Universo Marvel a rapporto. Sappiamo ormai che Dwayne “The Rock” Johnson potrebbe presto entrare nell’UCM, ma chissà che ruolo gli verrà affidato? Se la decisione spettasse ai fan, probabilmente gli farebbero vestire i panni di Ben Grimm alias La Cosa, forzuto membro dei Fantastici 4, ma sappiate che Anthony Russo, co-regista di Avengers: Endgame, ha un’idea diversa in merito.

Nel corso degli ultimi Mtv Movie & Tv Awards che si sono svolti la scorsa notte, infatti, un giornalista ha chiesto al cineasta che ruolo vorrebbe per The Rock nell’UCM, al che il nostro ha risposto: «Il supereroe che vorrei The Rock interpretasse è The Rock. Lui è la miglior versione di se stesso».

Molti fan avranno probabilmente subito cercato d’immaginare The Rock nei panni di se stesso mentre lotta assieme agli Avengers tentando di salvare il mondo dalle più grandi minacce, ma è abbastanza chiaro (forse) che Anthony Russo stia solamente scherzando, anche se una teoria sostiene che in verità il nostro stia invece cercando di sviare il discorso per non rivelare il vero ruolo che i Marvel Studios hanno in mente per l’attore, voi che dite?

Nel dubbio, ricordiamo che prossimamente The Rock sarà in numerosi blockbuster che probabilmente si riveleranno dei grandi successi al botteghino, da Fast & Furious – Hobbs & Shaw a Jungle Cruise della Disney, passando per il nuovo sequel di Jumanji e l’annunciato Red Notice, action di Rawson Marshall Thunder in cui affiancherà Gal Gadot. E tutto questo, senza dimenticarci di Black Adam, atteso cinecomic DC che potrebbe vedere come regista Jaume Collett-Serra.

Fonte: CB