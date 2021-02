Con i fan in fervente attesa di vedere gli eroi uniti contro la terribile minaccia di Thanos – che secondo quanto dichiarato dai Fratelli Russo, farà più di una vittima – non sono mancate ovviamente sul web le teorie più disparate condivise dagli appassionati di tutto il mondo, impegnati nel cogliere dettagli o anticipazioni che rivelino quali siano i personaggi più a rischio di morire in Avengers: Infinity War.

Tra tutte, la più intrigante e plausibile riguarda il team composto da Spider-Man, Doctor Strange, i Guardiani della Galassia e Iron Man, che da soli affronteranno Thanos durante una battaglia che sarà letale per quasi tutti gli eroi citati. Ma andiamo con ordine.

In entrambi i trailer abbiamo visto comparire nel cielo un misterioso anello fluttuante, rivelatosi poi essere la Q-Ship del villain. La cosa interessante tuttavia non è il velivolo stesso, ma la presenza di Spider-Man aggrappato ad esso, che, mentre nel primo filmato indossava il suo nuovo costume da Iron Spider, nel trailer mostrato al Super Bowl sembra essere vestito con il classico abbigliamento con cui tutti lo conosciamo.

Cosa significa? Ebbene, secondo i fan questa sarebbe la prova che i nostri eroi viaggeranno nel tempo.

La Q-Ship infatti – come anticipato dai filmati – finirà con lo schiantarsi in un luogo desolato, e proprio qui vedremo la battaglia sopracitata, uno scontro in cui tutti i supereroi moriranno combattendo contro Thanos e i suoi alleati. Tutti, tranne… Doctor Strange!

In effetti in uno dei filmati vediamo Peter Parker in fin di vita, con un Tony Stark terribilmente turbato e prossimo alle lacrime ad affiancarlo. Con la morte di tutti gli eroi sul campo di battaglia, Doctor Strange non potrà fare altro che tornare indietro nel tempo per riportare in vita i suoi amici, facendo tesoro di quanto appreso durante lo scontro per cambiarne l’esito.

Ed è proprio per questa ragione che – nel secondo combattimento – Spider-Man non si farà cogliere impreparato, indossando appunto il costume da Iron Spider e riuscendo – con l’aiuto degli altri Avengers – a tenere testa al villain.

Sicuramente si tratta di una teoria molto interessante ed avvincente, e chissà, magari potrebbe anche corrispondere al vero. Voi cosa ne pensate?

Per scoprirlo, non ci resta che attendere l’uscita del film nelle sale, che vi ricordiamo, è prevista per il 25 aprile.

Fonte: MovieWeb