Nella versione uscita nelle sale di Avengers: Infinity War, Visione rimane gravemente ferito dopo l’imboscata in Scozia da parte di Corvus Glaive e Proxima Midnight. Eppure, sappiate che originariamente, le cose non sarebbero dovute andare in questo modo, come testimonia una nuova scena eliminata presente nel box set della Infinity Saga.

Non solo, infatti, il potente supereroe interpretato da Paul Bettany riusciva a uccidere lo scagnozzo di Thanos, ma lo faceva pure in una maniera decisamente violenta e macabra, ovvero stritolandogli il cuore! La breve scena è stata condivisa direttamente online per tutti i fan più curiosi, e per quanto gli effetti speciali fossero ancora in progress, il video fa certamente effetto, e vien da chiedersi come mai la Marvel abbia infine deciso di eliminare la scena. Chissà, magari temevano di perdere il rating pg-13?

Visione, ricordiamo, è poi morto – ucciso da Thanos – alla fine di Infinity War, ma il nostro tornerà comunque in WandaVision, attesa serie il cui debutto sulla piattaforma di streaming su Disney+ è previsto nel corso di quest’anno. Lui è al fianco di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) sia nel poster che nel primo spot rilasciato ieri notte, ma al momento, non è ancora chiaro se parte dello show si ambienterà in una realtà alternativa, o se Visione apparirà solamente in alcune allucinazioni della sua amata.

Nel dubbio, godetevi Visione in azione in QUESTA VIOLENTA SCENA ELIMINATA.