BAFTA Awards 2022, trionfa Il potere del cane di Jane Campion. Tutti i vincitori

Il film della regista neozelandese prosegue la sua marcia verso gli Oscar conquistando anche i maggiori riconoscimenti del cinema britannico. Nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Sono stati assegnati nella serata odierna, e nel corso di una cerimonia in presenza (la prima dopo l’insorgere della pandemia), i BAFTA Awards, massimi riconoscimenti del cinema britannico.

L’edizione 2022 dei premi della British Academy of Film and Television Arts, presentati da Rebel Wilson e consegnati alla Royal Albert Hall di Londra, hanno visto trionfare Il potere del cane, che prosegue così la sua corsa ai prossimi premi Oscar dove gareggerà da favorito assoluto. La regista Jane Campion, a distanza di poche ore dal DGA, si è aggiudicata anche il BAFTA alla miglior regia.

Dune di Denis Villeneuve, che partiva col maggior numero di nomination – 11, contro le 8 de Il potere del cane – conquista cinque BAFTA portando a casa i premi alla fotografia, alla scenografia, agli effetti visivi, al sonoro e alla colonna sonora originale di Hans Zimmer, mentre l’ultimo Bond movie No Time to Die si è aggiudicato il BAFTA per il miglior montaggio.

Tra gli attori ha trionfato Will Smith per King Richard – una famiglia vincente, mentre sul fronte del miglior film straniero nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, battuto dal giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi.

Di seguito l’elenco completo di tutti i premiati ai BAFTA 2022.

MIGLIOR FILM

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

Il potere del cane

MIGLIOR REGIA

Aleem Khan – After Love

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Audrey Diwan – La scelta di Anne

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane

Julia Ducournau – Titane

MIGLIOR ATTORE

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Il canto del cigno

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

MIGLIOR ATTRICE

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – CODA

Nicole Kidman – Being The Ricardos

Renate Reinsve – La persona peggiore del mondo

Joanna Scanlan – After Love

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ciarán Hinds – Belfast

Mike Faist – West Side Story

Troy Kotsur – CODA

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – Il potere del cane

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Caitríona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

Ruth Negga – Passing

CASTING

Boiling Point

Dune

È stata la mano di Dio

Una famiglia vincente – King Richard

West Side Story

MIGLIOR FILM BRITANNICO

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

No Time To Die

Passing

Ultima notte a Soho

MIGLIOR DEBUTTO IN LINGUA INGLESE

After Love

Boiling Point

The Harder They Fall

Keyboard Fantasies

Passing

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

CODA

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Being The Ricardos

Belfast

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

MIGLIOR MONTAGGIO

Belfast

Don’t Look Up

Licorice Pizza

No Time To Die

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

No Time To Die

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Cyrano

Dune

The French Dispatch

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

MIGLIORI COSTUMI

Crudelia

Cyrano

Dune

The French Dispatch

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIORI TRUCCO E ACCONCIATURE

Crudelia

Cyrano

Dune

House of Gucci

Gli occhi di Tammy Faye

MIGLIOR COLONNA SONORA

Being The Ricardos

Don’t Look Up

Dune

The French Dispatch

Il potere del cane

MIGLIOR SUONO

A Quiet Place Part II

Dune

No Time To Die

Ultima notte a Soho

West Side Story

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Dune

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

Matrix Resurrections

No Time To Die

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Drive My Car

È stata la mano di Dio

Madres paralelas

La persona peggiore del mondo

Petite Maman

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

Affairs of the Art

Do Not Feed The Pigeons

A Film About A Pudding

Homebird

Night of the Living Dread

Robin Robin

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BRITANNICO

The Black Cop

Femme

The Palace

Stuffed

The Tunnel

EE RISING STAR AWARD (Votata dal pubblico)

Ariana DeBose

Harris Dickinson

Lashana Lynch

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee

