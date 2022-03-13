 BAFTA Awards 2022, trionfa Il potere del cane di Jane Campion. Tutti i vincitori
BAFTA Awards 2022, trionfa Il potere del cane di Jane Campion. Tutti i vincitori

Il film della regista neozelandese prosegue la sua marcia verso gli Oscar conquistando anche i maggiori riconoscimenti del cinema britannico. Nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Davide Stanzione

BAFTA Awards 2022, trionfa Il potere del cane di Jane Campion. Tutti i vincitori

Il film della regista neozelandese prosegue la sua marcia verso gli Oscar conquistando anche i maggiori riconoscimenti del cinema britannico. Nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Davide Stanzione
BAFTA Il potere del cane

Sono stati assegnati nella serata odierna, e nel corso di una cerimonia in presenza (la prima dopo l’insorgere della pandemia), i BAFTA Awards, massimi riconoscimenti del cinema britannico. 

L’edizione 2022 dei premi della British Academy of Film and Television Arts, presentati da Rebel Wilson e consegnati alla Royal Albert Hall di Londra, hanno visto trionfare Il potere del cane, che prosegue così la sua corsa ai prossimi premi Oscar dove gareggerà da favorito assoluto. La regista Jane Campion, a distanza di poche ore dal DGA, si è aggiudicata anche il BAFTA alla miglior regia. 

Dune di Denis Villeneuve, che partiva col maggior numero di nomination – 11, contro le 8 de Il potere del cane – conquista cinque BAFTA portando a casa i premi alla fotografia, alla scenografia, agli effetti visivi, al sonoro e alla colonna sonora originale di Hans Zimmer, mentre l’ultimo Bond movie No Time to Die si è aggiudicato il BAFTA per il miglior montaggio.

Tra gli attori ha trionfato Will Smith per King Richard – una famiglia vincente, mentre sul fronte del miglior film straniero nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, battuto dal giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. 

Di seguito l’elenco completo di tutti i premiati ai BAFTA 2022. 

MIGLIOR FILM

Belfast
Don’t Look Up
Dune
Licorice Pizza
Il potere del cane

MIGLIOR REGIA

Aleem Khan – After Love
Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car
Audrey Diwan – La scelta di Anne
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Jane Campion – Il potere del cane
Julia Ducournau – Titane

MIGLIOR ATTORE

Adeel Akhtar – Ali & Ava
Mahershala Ali – Il canto del cigno
Benedict Cumberbatch – Il potere del cane
Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up
Stephen Graham – Boiling Point
Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

MIGLIOR ATTRICE

Lady Gaga – House of Gucci
Alana Haim – Licorice Pizza
Emilia Jones – CODA
Nicole Kidman – Being The Ricardos
Renate Reinsve – La persona peggiore del mondo
Joanna Scanlan – After Love

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ciarán Hinds – Belfast
Mike Faist – West Side Story
Troy Kotsur – CODA
Woody Norman – C’mon C’mon
Jesse Plemons – Il potere del cane
Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Caitríona Balfe – Belfast
Jessie Buckley – La figlia oscura
Ariana DeBose – West Side Story
Ann Dowd – Mass
Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard
Ruth Negga – Passing

CASTING

Boiling Point
Dune
È stata la mano di Dio
Una famiglia vincente – King Richard
West Side Story

MIGLIOR FILM BRITANNICO

After Love
Ali & Ava
Belfast
Boiling Point
Cyrano
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
No Time To Die
Passing
Ultima notte a Soho

MIGLIOR DEBUTTO IN LINGUA INGLESE

After Love
Boiling Point
The Harder They Fall
Keyboard Fantasies
Passing

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

CODA
Drive My Car
Dune
La figlia oscura
Il potere del cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Being The Ricardos
Belfast
Don’t Look Up
Una famiglia vincente – King Richard
Licorice Pizza

MIGLIOR MONTAGGIO

Belfast
Don’t Look Up
Licorice Pizza
No Time To Die
Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Dune
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
No Time To Die
Il potere del cane
The Tragedy of Macbeth

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Cyrano
Dune
The French Dispatch
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
West Side Story

MIGLIORI COSTUMI

Crudelia
Cyrano
Dune
The French Dispatch
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIORI TRUCCO E ACCONCIATURE

Crudelia
Cyrano
Dune
House of Gucci
Gli occhi di Tammy Faye

MIGLIOR COLONNA SONORA

Being The Ricardos
Don’t Look Up
Dune
The French Dispatch
Il potere del cane

MIGLIOR SUONO

A Quiet Place Part II
Dune
No Time To Die
Ultima notte a Soho
West Side Story

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Dune
Free Guy
Ghostbusters: Afterlife
Matrix Resurrections
No Time To Die

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Drive My Car
È stata la mano di Dio
Madres paralelas
La persona peggiore del mondo
Petite Maman

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Becoming Cousteau
Cow
Flee
The Rescue
Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

Affairs of the Art
Do Not Feed The Pigeons
A Film About A Pudding
Homebird
Night of the Living Dread
Robin Robin

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BRITANNICO

The Black Cop
Femme
The Palace
Stuffed
The Tunnel 

EE RISING STAR AWARD (Votata dal pubblico)

Ariana DeBose
Harris Dickinson
Lashana Lynch 
Millicent Simmonds
Kodi Smit-McPhee

Foto: Steve Finn/Getty Images; MovieStillsDB

