BAFTA Awards 2022, trionfa Il potere del cane di Jane Campion. Tutti i vincitori

Sono stati assegnati nella serata odierna, e nel corso di una cerimonia in presenza (la prima dopo l’insorgere della pandemia), i BAFTA Awards, massimi riconoscimenti del cinema britannico.
L’edizione 2022 dei premi della British Academy of Film and Television Arts, presentati da Rebel Wilson e consegnati alla Royal Albert Hall di Londra, hanno visto trionfare Il potere del cane, che prosegue così la sua corsa ai prossimi premi Oscar dove gareggerà da favorito assoluto. La regista Jane Campion, a distanza di poche ore dal DGA, si è aggiudicata anche il BAFTA alla miglior regia.
Dune di Denis Villeneuve, che partiva col maggior numero di nomination – 11, contro le 8 de Il potere del cane – conquista cinque BAFTA portando a casa i premi alla fotografia, alla scenografia, agli effetti visivi, al sonoro e alla colonna sonora originale di Hans Zimmer, mentre l’ultimo Bond movie No Time to Die si è aggiudicato il BAFTA per il miglior montaggio.
Tra gli attori ha trionfato Will Smith per King Richard – una famiglia vincente, mentre sul fronte del miglior film straniero nulla da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, battuto dal giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi.
Di seguito l’elenco completo di tutti i premiati ai BAFTA 2022.
MIGLIOR FILM
Belfast
Don’t Look Up
Dune
Licorice Pizza
Il potere del cane
MIGLIOR REGIA
Aleem Khan – After Love
Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car
Audrey Diwan – La scelta di Anne
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Jane Campion – Il potere del cane
Julia Ducournau – Titane
MIGLIOR ATTORE
Adeel Akhtar – Ali & Ava
Mahershala Ali – Il canto del cigno
Benedict Cumberbatch – Il potere del cane
Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up
Stephen Graham – Boiling Point
Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard
MIGLIOR ATTRICE
Lady Gaga – House of Gucci
Alana Haim – Licorice Pizza
Emilia Jones – CODA
Nicole Kidman – Being The Ricardos
Renate Reinsve – La persona peggiore del mondo
Joanna Scanlan – After Love
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
Ciarán Hinds – Belfast
Mike Faist – West Side Story
Troy Kotsur – CODA
Woody Norman – C’mon C’mon
Jesse Plemons – Il potere del cane
Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
Caitríona Balfe – Belfast
Jessie Buckley – La figlia oscura
Ariana DeBose – West Side Story
Ann Dowd – Mass
Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard
Ruth Negga – Passing
CASTING
Boiling Point
Dune
È stata la mano di Dio
Una famiglia vincente – King Richard
West Side Story
MIGLIOR FILM BRITANNICO
After Love
Ali & Ava
Belfast
Boiling Point
Cyrano
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
No Time To Die
Passing
Ultima notte a Soho
MIGLIOR DEBUTTO IN LINGUA INGLESE
After Love
Boiling Point
The Harder They Fall
Keyboard Fantasies
Passing
MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE
CODA
Drive My Car
Dune
La figlia oscura
Il potere del cane
MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE
Being The Ricardos
Belfast
Don’t Look Up
Una famiglia vincente – King Richard
Licorice Pizza
MIGLIOR MONTAGGIO
Belfast
Don’t Look Up
Licorice Pizza
No Time To Die
Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
MIGLIOR FOTOGRAFIA
Dune
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
No Time To Die
Il potere del cane
The Tragedy of Macbeth
MIGLIOR SCENOGRAFIA
Cyrano
Dune
The French Dispatch
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
West Side Story
MIGLIORI COSTUMI
Crudelia
Cyrano
Dune
The French Dispatch
La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
MIGLIORI TRUCCO E ACCONCIATURE
Crudelia
Cyrano
Dune
House of Gucci
Gli occhi di Tammy Faye
MIGLIOR COLONNA SONORA
Being The Ricardos
Don’t Look Up
Dune
The French Dispatch
Il potere del cane
MIGLIOR SUONO
A Quiet Place Part II
Dune
No Time To Die
Ultima notte a Soho
West Side Story
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI
Dune
Free Guy
Ghostbusters: Afterlife
Matrix Resurrections
No Time To Die
MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE
Drive My Car
È stata la mano di Dio
Madres paralelas
La persona peggiore del mondo
Petite Maman
MIGLIOR DOCUMENTARIO
Becoming Cousteau
Cow
Flee
The Rescue
Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE BRITANNICO
Affairs of the Art
Do Not Feed The Pigeons
A Film About A Pudding
Homebird
Night of the Living Dread
Robin Robin
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BRITANNICO
The Black Cop
Femme
The Palace
Stuffed
The Tunnel
EE RISING STAR AWARD (Votata dal pubblico)
Ariana DeBose
Harris Dickinson
Lashana Lynch
Millicent Simmonds
Kodi Smit-McPhee
Foto: Steve Finn/Getty Images; MovieStillsDB
© RIPRODUZIONE RISERVATA