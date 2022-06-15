Barbie: ecco la prima immagine di Ryan Gosling nei panni di Ken. E la metamorfosi è impressionante [FOTO]

Barbie, il live-action diretto da Greta Gerwig e ispirato alla celebre linea di giocattoli targati Mattel, porterà sul grande schermo la bambola più famosa della storia. A dare vita alla protagonista sarà Margot Robbie, attrice nota soprattutto per aver prestato il volto all’anti-eroina Harley Quinn nell’Universo DC e per aver interpretato la pattinatrice Tonya Harding nel biopic di Craig Gillespie, ruolo che le è valso la candidatura all’Oscar nel 2018.

Allo scorso CinemaCon era stata mostrata la prima immagine dell’attrice nei panni di Barbie, a bordo della sua celebre auto rigorosamente total pink, mentre adesso è arrivato anche il primo sospirato sguardo al suo storico partner maschile, Ken, che avrà com’è noto il volto di Ryan Gosling: l’occasione ci viene offerta da una foto appena diffusa dalla Warner Bros. sui suoi canali social e nella quale la metamorfosi dell’attore, in termini di aderenza fisica, posa e costumi, appare impeccabile e impressionante.



Il film, lo ricordiamo, arriverà al cinema il 21 luglio 2023, la stessa data in cui farà il suo debutto anche Oppenheimer di Christopher Nolan, altra grossa produzione con la quale Barbie dovrà sicuramente contendersi il pubblico nelle sale. Nel cast troviamo anche Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

Oltre a dirigere il film, Greta Gerwig, già regista di Lady Bird e Piccole Donne, ha anche firmato la sceneggiatura insieme al suo partner, il cineasta Noah Baumbach. Il progetto segnerà inoltre la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures.

«Giocare con Barbie promuove la fiducia, la curiosità e la comunicazione nel viaggio di auto-scoperta dei bambini. Attraverso 60 anni di storia del brand, Barbie ha dato potere alle bambine di immaginarsi in ruoli a cui tutti aspirano, dalla principessa alla presidente – ha dichiarato la Robbie, dicendosi onorata di collaborare con Warner Bros e Mattel – Il film avrà un impatto incredibilmente positivo sui bambini di tutto il mondo».

Fonte: Warner Bros.

Foto: Getty (Mark Sullivan/WireImage for The Recording Academy; Ben Pruchnie/WireImage)