Dieci anni prima che Zack Snyder arruolasse Ben Affleck ed Henry Cavill per combattere in Batman V Superman, Warner Bros. stava lavorando a un film molto diverso con gli iconici eroi DC che nei piani doveva essere ancora più oscuro di Dawn of Justice.

Il film avrebbe visto Colin Farrell nei panni di Batman e Jude Law in quelli dell’Uomo d’acciaio, con Wolfgang Peterson dietro la macchina da presa.

Si erano sentiti dei vaghi dettagli su questo progetto (ora annullato, ovviamente) nel corso degli anni, ma Akiva Goldsman – che è subentrato allo sceneggiatore quando lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker è uscito dal progetto – ha ora condiviso più informazioni sulla sua sceneggiatura, e lui dice che sarebbe stata “la cosa più dark che tu abbia mai visto“.

“Ho scritto questa versione di Batman v Superman [intorno al 2001 o 2002, quando Colin Farrell è stato scelto come Batman e Jude Law è stato scritturato come Superman, mentre Wolfgang Petersen era stato scelto come regista“, ha rivelato Goldman durante una chat approfondita con Collider.

“Eravamo in fase di preparazione e sarebbe stata la cosa più dark che tu abbia mai visto. Iniziava con il funerale di Alfred, Bruce si è innamorato e ha rinunciato a essere Batman, il Joker uccide sua moglie e poi si scopre che è stata tutta una bugia. Perché la relazione d’amore stessa è stata messa in piedi da Joker per distruggere Bruce. Era un momento in cui avresti anche potuto mettere insieme questo tipo di sceneggiatura, ma non diffonderle al mondo. In qualche modo, le aspettative – che fossero del pubblico o dell’azienda o della regia – non collimavano con quanto avevamo scritto sulle nostre pagine”.

Goldsman ha fatto, poi, un confronto tra la sua interpretazione della storia con i migliori fumetti della serie World’s Finest, dicendosi molto contento della sceneggiatura.

“Era davvero una sceneggiatura degna di The Worlds’ Finest, in un modo oscuro e interessante. Penso che avrebbe potuto essere incredibile. D’altro canto, nessuno è stato più triste di me per il fatto che il Superman con Nicolas Cage non sia stato realizzato. Diciamo che tutti noi in quel periodo cercavamo di far vincere i nostri progetti ed evitarne le sconfitte“.

Beh, forse qualche fan avrebbe potuto non apprezzare la sceneggiatura di quel Batman v Superman, ma sarebbe stato sicuramente interessante.

Che ne pensate?