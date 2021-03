Sempre per il ciclo Best Movie Talks, le nostre dirette con i protagonisti del cinema, domani, venerdì 29 maggio, alle 16:00, il nostro Giorgio Viaro intervisterà live sulla pagina Facebook di Best Movie Giulio Base, Ivano Marescotti e Nicola Nocella per Bar Giuseppe (qui il link al film), presentato all’ultima Festa del cinema di Roma e che debutta oggi su RaiPlay in prima visione assoluta.

Bar Giuseppe è un film delicato che esplora in chiave contemporanea il legame tra “Giuseppe e Maria”. Un uomo umile che incontra una giovane africana. La storia “più vecchia” del mondo: lui, lei, l’altro, e soprattutto di chi è il figlio?

Giuseppe è interpretato da Ivano Marescotti, che interpreta la parte di un uomo che ha da poco perso la moglie e non vuole rinunciare a gestire il bar, malgrado il parere contrario dei figli, uno fornaio con famiglia (Nicola Nocella), l’altro un tossicodipendente (Michele Morrone), che vorrebbero vendesse tutto. Dopo tanti colloqui, alla fine chiede alla comunità africana di mandare un loro esponente e gli viene assegnata la giovane Bikira (Victoria Diop), una bella ventenne aggraziata.

Malgrado la differenza di età, tra l’uomo (con l’hobby della falegnameria) e la giovane nasce un sentimento, cui segue un matrimonio che crea scandalo nel paese e la rabbia dei figli.

Il film sarebbe dovuto uscire al cinema, il 19 marzo, proprio nel giorno di San Giuseppe. Uscire su Rai Play è un’occasione per raggiungere un pubblico molto ampio, come già successo al film Magari di Ginevra Elkann, che ha debuttato la settimana scorsa sulla piattaforma.

Dopo Bar Giuseppe Giulio Base è al lavoro su Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma.

Del film disponibile da oggi su RaiPlay e di molto altro parleranno domani alle 16:00 il nostro responsabile Giorgio Viaro, Giulio Base, Ivano Marescotti e Nicola Nocella. Sintonizzatevi sulla nostra pagina Facebook.