Bill Murray è già uno degli attori più richiesti e impegnati del mondo, ma sappiate che il nostro ha anche un nuovo obiettivo nella vita: lavorare in un ristorante cinese, e per la precisione, in uno dei branch della catena P.F. Chang! A rivelarlo è lo stesso divo durante una conversazione con Amy Schumer, confessando di aver addirittura compilato una domanda d’assunzione per lavorare nell’azienda!

Ha raccontato Murray: «Ho compilato una domanda d’assunzione al P.F. Chang dell’aeroporto di Atlanta, perché penso che sia uno dei posti migliori». La Schumer ha poi chiesto al collega quale mansione vorrebbe per l’esattezza, ma l’attore ha sorvolato la domanda rispondendo semplicemente: «Penso che sia il periodo migliore per farlo».

Dal canto suo, la catena di ristoranti non ha assolutamente dubbi, e su Twitter ha dato un responso positivo: «Bill, sei assunto! Quando puoi iniziare?». Certo, dubitiamo fortemente che Murray farà da cameriere o da cuoco per P.F. Chang, ma chissà che tutta la storia non possa finire comunque con una bella collaborazione? Ad esempio, potrebbero assumere l’attore come volto ufficiale del brand, anche se non sappiamo proprio quanto un uomo caucasico possa funzionare come endorser di una catena specializzata in cibo asiatico…

Fonte: CNN

Foto: Getty Images