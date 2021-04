In attesa della pubblicazione del trailer ufficiale, ecco spuntare online le prime immagini ufficiali di Birds of Prey, nuovo progetto dell’etichetta Worlds of DC prodotto da DC Films e Warner Bros.

Nelle foto ci sono tutti i protagonisti dell’atteso e curioso progetto, dalla già ampiamente conosciuta Harley Quinn di Margot Robbie – che torna a tre anni da Suicide Squad di David Ayer – a personaggi del tutto inediti, come Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e il villain Black Mask (Ewan McGregor).

A giudicare dalle foto, evidentemente tratte da un trailer imminente, la regista Cathy Yan mescolerà toni oscuri e violenti con immagini coloratissime illuminate da brillanti luci al neon, che mostreranno una Gotham City del tutto inedita sul grande schermo.

Vi ricordiamo che, nel corso del film, Harley Quinn recluterà altre pseudo-vigilanti come lei per salvare Cassandra Cain, una bambina rapita dal gangster Black Mask. L’opera, scritta da Christina Hodson, che per la DC Films sta anche elaborando la sceneggiatura dello stand-alone di Batgirl, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 7 febbraio 2020.

Foto: ©