Black Adam: ecco a voi l’esplosivo trailer del cinecomic DC con Dwayne Johnson

L’antieroe dei fumetti e la Justice Society of America sono finalmente arrivati

È appena approdato online il primo trailer ufficiale di Black Adam, lo standalone dedicato al potente antieroe di casa DC a cui presterà il volto Dwayne “The Rock” Johnson. Il film arriverà nelle sale italiane il 20 ottobre distribuito da Warner Bros., portando sul grande schermo non solo l’acerrimo nemico di Shazam!, ma anche la Justice Society of America, team composto da personaggi come Hawkman, Cyclone, Dr. Fate e Atom Smasher, che possiamo finalmente ammirare in azione nel nuovo filmato.

Insieme al trailer è anche approdata online una breve sinossi che anticipa la natura distruttiva dei poteri di Black Adam, dei quali il personaggio si servirà per perseguire la sua personale idea di giustizia. Potete leggerla qui di seguito:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Alla regia troviamo Jaume Collet-Serra – che ha già diretto Johnson in Jungle Cruise -, mentre ad affiancare il protagonista saranno Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher, Sarah Shahi nelle vesti di Adrianna, Marwan Kenzari in quelle di Ishmael, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Bodhi Sabongui come Amon e infine Pierce Brosnan, che interpreta il Dr. Fate.

Completano il cast Joseph Gatt, Uli Latukefu, Mohammed Amer, Donny Carrington, Angel Rosario Jr., Chaim Jeraffi, James Cusati-Moyer, Tre Ryan, Rahiem Riley e Cameron Moir.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story firmata dagli stessi e basata sui personaggi dei fumetti DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck.

In attesa di ammirare questo nuovo ed enigmatico personaggio sul grande schermo, godetevi il primo trailer ufficiale qui di seguito!