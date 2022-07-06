Black Panther: ecco come sarà il look di Shuri in Wakanda Forever [FOTO]

Il personaggio, che avrà senz'altro un ruolo più importante nel secondo capitolo del franchise, è pronta per mostrarsi in una veste del tutto diversa

Mancano ormai quasi quattro mesi all’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever ed è tempo che la Marvel mostri qualche dettaglio in più sul sequel diretto da Ryan Coogler.

Sul cinecomic, prossimo ad uscire secondo il calendario degli Studios (essendo arrivato oggi nelle sale Thor: Love and Thunder) ha già fatto notevolmente parlare di sé negli ultimi mesi per le indiscrezioni sull’apparizione di Namor, il principe di Atlantide che ancora non ha debuttato nel MCU – e che sarà interpretato da Tenoch Huerta. Sono inoltre trapelate già alcune immagini del look del villain Attuma e delle protagoniste femminili del film – Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira).

Proprio la sorellina minore del re T’Challa oggi si mostra in un artwork decisamente più dettagliato, in cui è possibile ammirare la nuova capigliatura, l’abito per intero e perfino le scarpe che la principessa indosserà nel capitolo in uscita.

Data la triste scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, interprete proprio dell’eroe wakandiano, dovrebbe essere proprio la giovane Shuri ad avere un ruolo più rilevante nel sequel – che in molti attendono come pezzo fondamentale di questa fase 4 del MCU. Vi ricordiamo che Wakanda Forever dovrebbe arrivare nelle sale l’11 novembre e che fanno parte del cast, oltre le già citate star, anche Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett e Martin Freeman. Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale del primo film.

Black Panther segue le vicende di T’Challa, che dopo gli eventi di Captain America: Civil War ritorna a casa nella nazione africana isolata e tecnologicamente avanzatissima del Wakanda, dove prende il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico ricompare sui radar, la tempra di T’Challa come Re e come Pantera Nera viene messa alla prova, mentre si ritrova coinvolto in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero.

Foto: Marvel Studios