Questa mattina vi abbiamo aggiornato sui piani di Disney per Mulan, che potrebbero coinvolgere altri titoli come, ad esempio, Black Widow.

Il live action della Casa di Topolino, dopo vari rimandi è stato infatti fissato al 4 settembre sulla piattaforma Disney+, al costo di 29,99 dollari.

Questa è una strategia che dovrebbe riguardare principalmente il Nord America, ma che potrebbe coinvolgere anche il resto del mondo, limitando l’uscita nei cinema a poche sale selezionate.

Sarà però anche una nuova strategia commerciale? Riguarderà anche blockbuster molto attesi come Black Widow?

È la domanda che molti fan si sono fatti dopo la decisione annunciata sulla data d’uscita di Mulan.

Il CEO Disney, Bob Chapek, ha dichiarato a riguardo:

«Guardiamo a Mulan come un una tantum, e non come a un modello di business su cui ci stiamo settando».

Black Widow sarebbe dovuto approdare a maggio ma è stato posticipato a novembre a causa della pandemia. Tuttavia si è discusso molto nei forum dei fan sulla possibilità che il film approdi in streaming su Disney+ e non in sala.

Al momento sembra che Kevin Feige & Co. restino saldi sull’uscita al cinema dei loro cinecomic, lasciando a Disney+ le serie concepite appositamente per la piattaforma, come Falcon and The Winter Soldier e WandaVision, ma la pandemia sta ridisegnando i progetti delle major e modificando le loro strategie di distribuzione in sala.

Black Widow arriverà in sala? Uscirà su Disney+ a pagamento solo in America?

Non vi resta che restare sintonizzati per saper come evolverà la vicenda del blockbuster con Scarlett Johansson come protagonista.