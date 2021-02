Ecco l’elenco delle sale dove sarà in programmazione, oggi 22 e domani 23 gennaio, Bohemian Rhapsody Sing Along Version, la versione karaoke del film opera rock sulla vita di Freddie Mercury e della popolare band Queen, che ha raggiunto un box office – ad oggi – di oltre 26 milioni di Euro.

Per la prima volta in Italia, gli spettatori avranno l’opportunità di condividere – insieme in sala – un’esperienza esclusiva e straordinaria, con la musica come unico comune denominatore: un nuovo modo per vivere il cinema in compagnia.

Il pubblico italiano avrà infatti l’opportunità di vedere, o rivedere, l’ormai iconico film sulla vita di Freddie Mercury in versione karaoke, per cantare con tutti gli altri spettatori le popolari canzoni della band Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi.

Qui sotto l’elenco completo dei cinema, che è disponibile anche sul sito ufficiale del film: https://www.bohemianrhapsodyfilm.it

UCI Ancona

Goldoni Ancona

Movieland Chieti

UCI Fano

UCI Jesi

Giometti Matelica (MC)

The Space Montesilvano (PE)

UCI Pesaro

Metropolis Pesaro

UCI Porto Sant’elpidio (AP)

UCI San Benedetto Del Tronto (AP)

UCI Senigallia (AN)

Arca Spoltore (PE)

Giometti Tolentino (MC)

Teatro Conti Acqualagna (PU)

Delle Stelle Ascoli Piceno

Politeama Fano (PU)

Ciackcity Guardiagrele (CH)

Ciakcity Lanciano (CH)

Gabbiano Senigallia (AN)

Nuova Luce Urbino

UCI Showville Bari

Andromeda Brindisi

Andromeda Brindisi

The Space Casamassima (BA)

UCI Matera

UCI Molfetta (BA)

The Space Surbo (LE)

Grande Altamura (BA)

Cinemars Andria (BT)

Ciaky Bari

Galleria Bari

Citta’ Del Cinema Foggia

Sidion Gravina In Puglia (BA)

Multisala Red Carpet (MT)

Vignola Polignano A Mare (BA)

Don Bosco Potenza

Teatro Fasano Taviano (LE)

Savoia Taranto

Le Befane Rimini

Cinepalace Riccione

Medica Palace Bologna

The Space Bologna

UCI Meridiana Casalecchio (BO)

Cinepark Cento (FE)

Cineplus Comacchio (FE)

Cinedream Faenza (RA)

Apollo Ferrara

Raffaello Modena

Victoria Modena

Nosadella Bologna

Cinemacity Ravenna

UCI Ferrara

Uci Gualtieri (RE)

The Space Barilla Parma

Emiro Rubiera (RE)

Cineci Sant’Agata Bolognese (BO)

The Space Campus Parma

UCI Piacenza

UCI Reggio Emilia

UCI Savignano Sul Rubicone (FC)

Space City Carpi (MO)

Eliseo Cesena

Cine plus Correggio (NO)

Centrale Imola (BO)

Corso Piacenza

UCI Cagliari

The Space Quartucciu (CA)

The Space Sestu (CA)

Madison Cineworld Iglesias (SU)

Movies Santa Giusta (OR)

Cityplex Moderno Sassari

Cineplex Ragusa

Rouge Et Noire Palermo

Cityplex Tiffany (PA)

Cinestar San Giovanni La Punta (CT)

The Space Belpasso (CT)

UCI Messina

UCI Misterbianco (CT)

UCI Palermo

Margherita Acireale (CT)

Concordia Agrigento

Odeon Avola (SR)

Supercinema Bagheria (PA)

Politeama Caltagirone (CT)

Supercinema Caltanissetta

Planet Castrofilippo (AG)

Cinecity Ariston Catania

Alfieri Catania

Lo Po’ Catania

Planet Catania

Hollywood Gela (CL)

Grillo Mazara del Vallo (TP)

Apollo Messina

Iris Messina

Planet La Torre Palermo

Empire Partinico (PA)

Odeon Reggio Calabria

Planet Siracusa

Badia Grande Sciacca (AG)

Nuovo Siderno Marina (RC)

Golden Vittoria (RG)

Omnia Center Prato

Cineplex Pontedera (PI)

The Space Firenze

The Space Grosseto

The Space Livorno

Marconi Firenze

Portico Firenze

UCI Arezzo

UCI Campi Bisenzio (FI)

UCI Firenze

UCI Sinalunga (SI)

Borsalino Camaiore (LU)

Flamingo Capoliveri (LI)

Boccaccio Certaldo (FI)

Clev Village Chiusi (SI)

Clev Village Chiusi (SI)

Nuovo Cinema Figline

Aurelia Antica Grosseto

Gran Guardia Livorno

Moderno Lucca

Splendor 7 Massa

Imperiale Montecatini (PT)

Cine 8 Montevarchi (AR)

Isola Verde Pisa

Lux Pistoia

Garibaldi Poggibonsi (SI)

Sala Santi Portoferraio (LI)

Eden Prato

Excelsior Reggello (FI)

Lami Santa Croce sull’Arno (PI)

Grotta Sesto Fiorentino (FI)

Metropolitan Siena

Italia Soci (AR)

Eden Viareggio (LU)

Centrale Volterra (PI)

Odeon Genova

Sala Sivori Genova

Multiplex Albenga (SV)

Ariston Roof Sanremo (IM)

The Space Genova

UCI Genova

Verdi Sestri Genova

Augustus Santa Margherita Ligure Rapallo (GE)

Centrale S.Margherita Ligure (GE)

Ariston Sestri Levante (GE)

Città di Villafranca Terrarossa (MS)

Oasi Tortona (AL)

Cinelandia Arosio (CO)

Citylife Anteo Milano

Anteo Milano

Arcobaleno Milano

Arcadia Bellinzago (NO)

Cinelandia Gallarate (VA)

Cinelandia Como

Cinelandia Pieve (LO)

Colosseo Milano

Ducale Milano

Le Giraffe Paderno (MI)

Oz Brescia

Plinius Milano

Porta Nova Crema

The Space Cerro Maggiore (MI)

Arcadia Melzo (MI)

The Space Milano

The Space Montebello Della Battaglia (PV)

The Space Rozzano (MI)

The Space Vimercate (MI)

UCI Assago (MI)

UCI Bicocca Milano

UCI Curno (BG)

Nexus Corte Franca (BS)

Starplex Cortenuova (BG)

Starplex Tradate (VA)

Skyline Sesto San Giovanni (MI)

Starplex Sondrio (SO)

Starplex Curtatone (MN)

UCI Lissone (MI)

UCI Montano Lucino (CO)

Cinecity Mantova

Ariston Mantova

Impero Varese

Porte Franche Erbusco (BS)

Multisala Electric Gavirate (VA)

Ariston Treviglio (BG)

Movie Planet Busnago (NO)

UCI Cinemas Orio Azzano San Paolo (BG)

Movie Planet Parona Lomellina (PV)

UCI Pioltello (MI)

Wiz Brescia

Spazio Cinema Cremona

Monza Capitol

Capitol Bergamo

Gemini Capriolo

Garden Darfo Boario Terme

Multisala Il Borgo Romano Di Lombardia

Saronnese Saronno

Silvio Pellico Saronno

Metropolitan Napoli

Happy Afragola

Plaza Napoli

Modernissimo Napoli

The Space Catanzaro

The Space Lamezia Terme

Big Marcianise

Movieplex Mercogliano

The Space Napoli

The Space Nola

The Space Salerno

UCI Casoria

UCI Marcianise

Gaveli Benevento

Andromeda Cosenza

Citrigno Cosenza

Garden Rende Cosenza

Duel Caserta

Complesso Stabia Hall Castellammare

Duel Village Pontecagnano

Torre Village Torrecuso

Cineplex Due Carrare

Img Palazzo Candiani Mestre

The Space Limena

The Space Lugagnano Di Sona

The Space Pradamano

The Space Silea

The Space Torri Di Quartesolo

Trieste The Space

Starplex Marano Vicentino

UCI Bolzano

Porto Astra Padova

Cinecentrum Legnago

Cinecentrum Legnago

Metropolis Bassano Del Grappa

Cineplexx Bolzano

Vittoria Trento

UCI Fiume Veneto

UCI Marcon

UCI Mestre

UCI San Giovanni Lupatoto

Cine Citta’ Fiera Torreano

Ambasciatori Trieste

Nazionale Trieste

Araceli Vicenza Vi

UCI Villesse

Multisala Petite Lumiere Belluno

Cinecentrum Cittadella

Marconi Conselve

Marconi Conselve

Kinemax Monfalcone

Kinemax Gorizia

Cinemazero Pordenone

Corso Treviso

Centrale Udine

Trianon Roma

Politeama Frascati

Adriano Roma

Andromeda Roma

Barberini Roma

Intrastevere Roma

Jolly Roma

Lux Roma

Odeon Roma

Stardust Village Roma

Starplex Roma

The Space Centro Roma

The Space Corciano

The Space Guidonia

The Space Magliana Roma

The Space Terni

Cineland Ostia

UCI Parco Leonardo

UCI Perugia

UCI Porta Di Roma

UCI Roma Lunghezza

Madison Roma

Astra Avezzano

Ariston Colleferro

Ariston Colleferro

Ariston Gaeta

Cynthianum Genzano

Nestor Frosinone

Supercinema Orbetello

Melies Perugia

Moderno Rieti

Palma Trevignano Romano

Cinetuscia Villlage

Cinelandia Asti

Cinelandia Borgo San Dalmazzo

Cinelandia Casale

Cinelandia Fiamma Cuneo

Cinelandia Vallee Aosta

Cinelandia Verbania

Lux Torino

Massaua Torino

Ambrosio Torino

Ideal Cityplex Torino

Reposi Multisala Torino

Movie Planet Borgo Vercelli

Movie Planet Multiplex Metropolis

Movie Planet Multiplex Bellinzago Novarese

The Space Beinasco

The Space Torino

UCI Alessandria

UCI Moncalieri

UCI Torino

Cine4 Alba

Mazzini Multisala Biella

Sabrina Bardonecchia

Impero Bra

Elios Carmagnola To

Corso Multisala Domodossola

I Portici Fossano

Sociale Nizza Monferrato

Vip Novara

Cityplex Lumiere Pianezza

Petrarca Multisala Settimo Torinese

Paradiso Crevoladossola

Multisala Ambra Valperga

Supercinema Venaria