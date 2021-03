Nonostante l’uscita in sala di un blockbuster come Alita: Angelo della battaglia, a trionfare al Box Office italiano è 10 giorni senza mamma: la commedia con Fabio De Luigi incassa 1,9 milioni di euro nel fine settimana, raggiungendo un totale di ben 4,4 milioni. Segue Il corriere – The Mule dell’inossidabile Clint Eastwood con 1,4 milioni, mentre Alita si accontenta del terzo posto con 1 milione di euro.

Green Book resiste alla grande in quarta posizione, incassando ulteriori 975mila euro e guadagnando complessivamente quasi 5 milioni, seguito da Dragon Trainer – Il mondo nascosto con 735mila euro e un totale di 6,5 milioni.

Complice il premio come Miglior Sceneggiatura al Festival di Berlino, apre al sesto posto La paranza dei bambini: il film di Claudio Giovannesi guadagna 575mila euro, che diventano quasi 645mila se si conta anche la giornata di mercoledì. A seguire sono altre new entry: Rex – Un cucciolo a palazzo esordisce con 412 mila euro, Un’Avventura apre ottavo con 375mila euro, e l’horror Crucifixion non va oltre la nona posizione con 338mila euro. A chiudere la top 10, infine, è Il primo Re, che incassa 181mila euro.

1. 10 giorni senza mamma – € 1.911.358 (totale: 4.465.950)

2. Il corriere – The Mule – € 1.444.229 (totale: 4.196.145)

3. Alita – Angelo della battaglia – € 1.031.934 (NEW ENTRY)

4. Green Book – € 975.369 (totale: 4.946.140)

5. Dragon Trainer – Il mondo nascosto – € 735.049 (totale: 6.512.405)

6. La paranza dei bambini – € 575.610 (644.974 in 5 giorni, NEW ENRY))

7. Rex – Un cucciolo a palazzo – € 412.098 (NEW ENTRY)

8. Un’Avventura – € 375.963 (NEW ENTRY)

9. Crucufixion – € 338.858 (NEW ENTRY)

10. Il primo Re – € 181.940 (totale: 1.975.809)