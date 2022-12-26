Bussano alla Porta: il prezzo da pagare è altissimo nel nuovo trailer del thriller da brividi di M. Night Shyamalan

Diffuso il nuovo trailer ufficiale di Bussano alla Porta, il prossimo film diretto e prodotto da M. Night Shyamalan, home invasion dai contorni inquietanti in cui il prezzo da pagare per evitare l’Apocalisse si rivelerà altissimo, in arrivo solo al cinema dal 2 febbraio con Universal Pictures.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Bussano alla Porta (Knock a the Cabin) è basato sul bestseller The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay, mentre nel cast troviamo all’opera Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint.

Di seguito anche la sinossi ufficiale e il poster italiano del film:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto sia perduto.

Prodotto dal visionario regista M. Night Shyamalan, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

Universal Pictures presenta una produzione Blinding Edge Pictures, in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment, un film di M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan e Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay. Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass). I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

Foto: Universal

