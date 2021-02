null

Mancano poco meno di due mesi a Natale e dopo Halloween è il tempo di pensare a come fare il countdown a una delle feste più attese di tutto l’anno e non solo dai bambini. Quest’anno Harry Potter la fa da padrone, con tantissimi calendari dell’avvento (sia del 2020 che evergreen) ma ci sono anche tante novità come i calendari avvento dei Pokemon o di Ritorno al futuro, per appassionati o collezionisti. Da quello LEGO a Playmobil, passando per i Funko Pop, nelle immagini potete trovare anche tutte le sorprese contenute all’interno, così da decidere quali tra i tanti a disposizione vi piace di più. I calendari li potete trovare sia su Amazon che su Merchoid…

E già che ci siamo, anche se con un po’ di anticipo… Buon Natale a tutti!

Calendari dell’avvento 2020

Calendario dell’avvento Harry Potter 2020

Quest’anno non ce n’è uno solo di calendario avvento Harry Potter, quelli dedicati al maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling sono tantissimi, e non solo a marchio Funko Pop o LEGO (dedicato al ballo del ceppo). Ce ne sono davvero per tutti i gusti, con oggetti di cancelleria come gomme, penne a forma di bacchetta magia , taccuini e graffette a forma di gufo oppure con i calzini da indossare in ogni occasione. In calce alla news, potete trovare tutti i calendari avvento Harry Potter con tutte le immagini delle sorprese, tra novità dell’anno ed evergreen. Con quale di questi farete il countdown in attesa di Natale 2020?

In fondo alla news o a questo link potete trovate tutte le immagini dei calendari dell’avvento Harry Potter

Calendario dell’avvento Pokemon 2020

Quest’anno il Natale si arricchisce del calendario dei simpatici mostriciattoli del franchise videoludico, protagonisti anche di numerose serie Tv animate e film. Da Pikachu ad Eevie, passando per Meowth, Squirtle, Piplup e tanti altri. Gli amici di Ash terranno compagnia per 24 giorni in attesa della gioiosa festa piena di regali. Tra le sorprese c’è anche il vostro Pokémon preferito?

In fondo alla news o a questo link potete trovate tutte le immagini del calendario dell’avvento Pokemon

Calendario dell’avvento LEGO 2020

Anche quest’anno i calendari dell’avvento LEGO sono dedicati a importanti franchise: LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO City, LEGO Friends. Mentre quello di Harry Potter è dedicato a un momento molto amato dei libri e dei film sul maghetto, ovvero il Ballo del ceppo, quelli di Star Wars, City e Friends sono ambientati nel periodo natalizio ma contengono pezzi più generici. Tutti realizzati però per tenere compagnia nel countdown che conduce al Natale.

In fondo alla news o a questo link potete trovate tutte le immagini dei calendari dell’avvento LEGO

Calendario dell’avvento Playmobil 2020

I calendari dell’avvento 2020 Playmobil di quest’anno hanno in serbo una grande novità. Oltre infatti ai calendari dedicati al mondo delle principesse, dei pirati o della fattoria, il mondo Playmobil si arricchisce del calendario avvento Ritorno al futuro, uno dei film più amati da tutte le generazioni. Ma non solo. Disponibile anche il Calendario avvento Heidi, per fare felici i più piccoli. E c’è anche il presepe!

In fondo alla news o a questo link potete trovate tutte le immagini dei calendari dell’avvento Playmobil

Calendario dell’avvento Dragon Ball Z 2020

I mini funko pop di Goku, Vegeta o Piccolo sono tra le sorprese del calendario dell’avvento Dragon Ball, con il quale aspettare Natale scoprendo giorno per giorno quale guerriero vi farà compagnia questo Natale.

In fondo alla news o a questo link potete trovate tutte le immagini del calendario dell’avvento Dragon Ball

