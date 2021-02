Stando a quanto riporta in esclusiva Variety, sarà Everybody Knows (Todos lo saben), nuovo film dell’acclamato regista iraniano Asghar Farhadi, ad aprire la 71esima edizione del Festival di Cannes prevista dall’8 al 19 maggio.

L’opera vede Penélope Cruz nei panni di Carolina, una donna spagnola che vive a Buenos Aires. Quando ritorna nella sua città natale appena fuori Madrid assieme al marito argentino e ai loro figli, a susseguirsi saranno degli eventi che porteranno a galla dei segreti a lungo celati.

Interpretato, tra gli altri, anche da Javier Bardem, Bárbara Lennie, Ricardo Darin, e Imma Cuesta, Everybody Knows non ha ancora attualmente una data di distribuzione nel resto del mondo.

[UPDATE]

Secondo gli ultimi aggiornamenti dal sito ufficiale dell’evento, Everybody Knows di Asghar Faradi parteciperà in concorso alla 71esima edizione del Festival di Cannes.

Fonte: Variety

Foto: Getty Images