Cattivi Marvel, ecco la classifica dei più famosi in assoluto: L’Universo marvelliano ci regala sempre tante emozioni. A prescindere dalle trame in sé, ciò che attira lo spettatore risiede nel background di ogni singolo personaggio.

Specialmente quando si parla di cattivi, diventati tali per una serie di ragioni, talvolta persino giustificabili.

Per certi versi, alcuni cattivi Marvel sono più che altro degli antagonisti. Di conseguenza, non abbiamo chissà quanti personaggi brutali ed allo stesso tempo memorabili. Ma chi sono esattamente? A tal proposito, oggi vi presentiamo una lista con i personaggi Marvel più cattivi e famosi di sempre:

Cattivi Marvel, ecco chi sono:

Killmonger – Black Panther

Al primo posto nella classifica dei migliori cattivi Marvel, troviamo Killmonger di Black Panther.

La bellezza del film è in gran parte incentrata sull’esperienza africana contro l’esperienza afro-americana. E a rendere il tutto ancor più accattivante, ci pensa Erik “Killmonger” Stevens, interpretato da Michael B. Jordan, ovvero un wakandiano che è cresciuto in America, una specie di outsider nei confronti della sua stessa patria.

Si tratta di un personaggio che pur adottando strategie estreme, riesce a far comprendere allo spettatore le sue ragioni. Proprio per tale motivo, è in grado di far commuovere, nonostante il ruolo da antagonista. Ciò che segna di questo cattivo Marvel risiede anche nelle sue frasi di addio. Esse si possono udire nei titoli di coda e recitano così:

“Seppellitemi nell’oceano con i miei antenati che sono saltati dalle navi, perché sapevano che la morte era meglio della schiavitù”.

Thanos – Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Quando si parla di miglior cattivo Marvel, è impossibile non pensare a Thanos.

A livello pratico, si può dire che questo personaggio abbia ucciso la metà dell’Universo e non è di certo una cosa da tutti. Nel corso dei vari film, si tenta di mostrarlo sotto vari punti di vista, ad esempio Thanos come un emotivo, tipo nella relazione con Gamora.

Allo stesso tempo però, il pubblico non comprende al cento per cento perché egli lo ami, decidendo allo stesso tempo di allontanare Nebula, ovvero l’altra sua figlia.

Thanos ha senza ombra di dubbio dei lati formidabili, che lo portano in cima alla classifica dei personaggi marvel migliori. Tuttavia, ci sono alcuni spettatori che gli muovono una serie di critiche, legate ad alcune carenze caratteriali (presenti invece in altri), tipo il carisma, l’empatia ed il fascino.

Adrian Toomes – Spider-Man: Homecoming

Michael Keaton in Spider–Man: Homecoming, interpreta il personaggio di Adrian Toomes.

In un primo momento, passava quasi inosservato, ovvero un operaio rifiutato da Tony Stark che propone di fare soldi attraverso delle strategie un po’ oscure. Ma nel momento in cui si scopre che egli è il padre di Liz (ovvero Laura Harrier), c’è una specie di plot twist.

Perché il fatto che sia lui il cattivo, rende agli occhi dello spettatore il tutto ancor più intrinseco, terrificante ma per certi versi accattivante. E questo mix di sensazioni si verifica principalmente quando Adrian Toomes fa il discorsetto a Spider-Man, facendogli capire che sa tutto.

Il Mandarino/Trevor Slattery – Iron Man 3

Il Mandarino – Trevor Slattery è uno dei cattivi marvel più rinomati in Iron Man.

Molti di voi sapranno che il personaggio originale dei fumetti era una specie di caricatura con sfumature razziste. Di conseguenza, adattare il Mandarino ad un contesto contemporaneo non è stato di certo una passeggiata.

Bisogna dire però che Shane Black e Drew Pearce (gli sceneggiatori di Iron Man 3), sono stati in grado di fare un ottimo lavoro su di lui. Infatti, lo hanno reso una sorta di facciata teatrale, che lo fa agire talvolta contro corrente, influenzando per certi versi l’andamento del film.

Insomma, un Mandarino completamente diverso da quello che ci ricordavamo nei fumetti e che riesce a sconvolgere le aspettative sul suo conto. Allo stesso tempo però, è comunque un cattivo che non passa inosservato.

Loki – Thor e gli Avengers

Com’è possibile che Loki di Thor e Avengers venga inserito tra i personaggi Marvel più cattivi?

In realtà, è abbastanza ambiguo. Di base si può persino definire buono e innocente ma allo stesso tempo detiene il titolo di cattivo da tanto tempo. E’ abbastanza convincente, anche quando compie dei gesti da antagonista. E’ senza ombra di dubbio uno degli antagonisti più affascinanti del mondo marvel.

Tra l’altro, nell’ultima serie televisiva ideata da Michael Waldron, Loki ha guadagnato ancor più punti, merito anche dell’interpretazione di Tom Hiddleston, il quale ha ricevuto numerosi consensi.

Teschio Rosso – Captain America – Il primo Vendicatore

Tra i cattivi marvel più amati in assoluto, troviamo anche Teschio Rosso.

Un antagonista che detiene il ruolo di scienziato nazista, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale (in Captain America – Il primo Vendicatore). Il suo teschio color rosso sangue, è simbolo della carneficina. In base alle sue azioni, lo spettatore riesce a dedurre la determinazione che lo contraddistingue.

Teschio Rosso infatti, non vuole che nessuno possa intralciare la sua strada, mostrando un carattere molto forte. Ed effettivamente, il modo in cui si comporta, riesce a mandare fuori di senno il grande Captain America.

Tra l’altro, ciò che in parte attira di questo cattivo marvel, è il fatto che per certi versi non se ne sia parlato a sufficienza. Sarebbe davvero interessante vedere uno spin off dedicato interamente a Teschio Rosso.

Obadiah Stane/Iron Monger – Iron Man

Obadiah Stane, e il suo alter ego Iron Monger si può tranquillamente inserire nella lista dei cattivi marvel.

Questo perché si parla di un personaggio abbastanza spavaldo e minaccioso. Sa essere un abile stratega ed è molto intelligente, ciò ci fa intuire che le sue azioni siano del tutto studiate.

Non a caso, Obadiah preferisce quasi sempre che siano i suoi uomini a sporcarsi le mani. Lui dunque, passa spesso come colui che non commette chissà quali reati. Ma in realtà, sa il fatto suo ed è proprio per tale motivo che lo si considera un cattivo del mondo marvel.

Helmut Zemo – Captain America: Civil War

Captain America: Civil War è un film capolavoro, anche per la presenza di Helmut Zemo, interpretato da Daniel Brühl.

Non è tanto la vendetta in sé a renderlo uno dei cattivi della Marvel, bensì le modalità con le quali sceglie di agire. Egli dà vita ad un turbinio di azioni complesse, intelligenti e che sfociano per certi versi in una serie di emozioni.

Zemo fa in modo che Iron Man e Capitan America si distruggano a vicenda. Il tutto con lo scopo di distruggere gli Avengers, come vendetta per aver ucciso la sua famiglia durante l’assalto avvenuto a Sokovia. Egli riesce a designare gli eroi come cattivi, attraverso strategie che lasciano il segno.

The Winter Soldier – Captain America: The Winter Soldier

Se dovessimo vederla in termini fisici, The Winter Soldier/Bucky Barnes è sicuramente uno dei cattivi dei film Marvel più interessanti.

E’ proprio grazie a lui che abbiamo potuto assistere a delle scene di combattimento ricche di suspance e pathos (anche di tipo emotivo, basti pensare a quello con Steve Rogers). Ha sicuramente qualche pecca in termini di brillantezza, ma c’è da dire che il Bucky interpretato dall’affascinante Sebastian Stan, ha saputo conquistare il pubblico. Un antagonista vero, risultato ancor più accattivante nella mini serie “The Falcon and The Winter Soldier”.

Ultron – Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron è un sequel che vede la presenza di un malvagio robot, interpretato da James Spader.

Il suo nome è per l’appunto Ultron e rappresenta una specie di portavoce di preoccupazioni e misteri. E’ in un certo senso il risultato della mente di Tony Stark nella forma umanoide. Qui avviene la narrazione di un figlio che arriva a negare suo padre, per poi ritagliarsi una propria eredità.

I dialoghi di questo personaggio hanno suscitato numerosi consensi. Così come la scena finale che vede protagonista Ultron e Visione, in cui discutono sull’umanità e il valore che possiede. Sono tante le sfumature che lo rendono uno dei migliori cattivi marvel.

Aldrich Killian – Iron Man 3

Aldrich Killian di Iron Man 3 è senza ombra di dubbio un personaggio super interessante.

Per alcuni versi si può definire tra i cattivi marvel più incerti e fonte di dibattito. In maniera teatrale e brillante sa come rialzarsi e rimettersi in piedi. Merito del suo successo lo si deve anche a Guy Pearce, ovvero l’attore che lo interpreta.

Proprio di recente, ci si è chiesti quanto sia fattibile un suo ritorno nell’ Universo Marvel. E a tal proposito, Pearce stesso ha detto in un’intervista che gli piacerebbe notevolmente l’idea di interpretarlo, se solo ci fosse vero interesse nel riportare il personaggio sul grande schermo. Anche perché si è trovato benissimo nel lavorare per Shane Black e al fianco del grande Robert Downey Jr.

Chissà, magari potrebbe tornare in vita… Mai dire mai…

Mysterio – Spider-Man: Far from Home

L’aspetto più interessante di Mysterio in Spider- Man: Far from Home è che deve trascorrere più o meno la metà del film a fingere di essere un bravo ragazzo.

Ma in realtà, sappiamo tutti che non lo è. Tuttavia, l’attore Jake Gyllenhaal dona allo spettatore un’interpretazione super convincente. Sa infatti passare dal ruolo del buono a quello del cattivo, in maniera del tutto naturale e ci riesce benissimo.

Mysterio è un personaggio cattivo marvel super accattivante. E nonostante nella prima parte del film si ostini ad apparire differente dalla sua vera natura, in un secondo momento torna nelle sue vesti.

Hela – Thor: Ragnarok

Hela di Thor: Ragnarok è uno dei cattivi marvel, interpretato da Cate Blanchett, una delle attrici più famose degli ultimi tempi.

Sebbene la si includa in tale categoria, non si può di certo definire una delle migliori. Anche perché il suo personaggio non porta a grandi colpi di scena e non ci sono chissà quali background sul suo conto. Più che altro, è una donna che aspira al trono di Asgard e farà di tutto per ottenerlo.

Hela è comunque molto apprezzata, in quanto regala a Thor: Ragnarok qualche sfumatura in più, anche dal punto di vista emotivo. Se dovessimo però classificarla in termini di piani malefici e strategie ben studiate, non vedrebbe minimamente il podio.

Dreykov – Black Widow

Come avrete ben notato, il cattivo principale del film Black Widow resta in un’aura di mistero per la gran parte del film.

Si può vedere Dreykov (interpretato da Ray Winstone) agli inizi e si comprende il fatto che sia il soggetto a cui Natasha (interpretata da Scarlett Johansson) e Yelena stanno dando la caccia. Inizialmente però, passa per certi versi inosservato.

E’ in un secondo momento invece che Dreykov si mostra per quello che è realmente. Si tratta di un essere terribile, in quanto in grado di tenere sotto controllo la mente ed il corpo di tante donne giovani, collocate in varie zone del mondo.

Pian piano nel corso della trama si scopre quanto faccia paura ed allo stesso tempo rappresenti un pericolo pubblico. Di conseguenza, è senza ombra di dubbio uno dei cattivi marvel. Tuttavia, non lo si può di certo definire uno dei più memorabili.

Yon-Rogg – Captain Marvel

Yon–Rogg è un colonnello, ufficiale militare dell’impero Kree.

Nello specifico, ha anche il ruolo di comandante dell’Helion, ovvero un’astronave Kree inviata sulla Terra da parte dell’Intelligenza Suprema. Ma come mai Yon-Rogg si colloca tra i cattivi Marvel?

La risposta è molto semplice. Egli infatti, nutre un grande odio nei confronti di Mar-Vell (vale a dire il primo Capitan Marvel), per via del suo amore verso il medico Kree Una. Proprio per tale motivo, fa in modo di lasciare Mar-Vell sulla Terra così da poter avere Una tutta per sé.

Ovviamente, non è soltanto questo il motivo che rende Yon-Rogg un antagonista di un certo calibro. Perché ne combina di tutti i colori, a prescindere dalla competizione con Mar-Vell. Lo dimostrano le varie scene di combattimento ed i piani escogitati da egli stesso. A tutto questo, bisogna aggiungere la bravura dell’attore Jude Law, il quale riesce a rendere Yon-Rogg un personaggio indimenticabile.

Il Generale Ross – L’incredibile Hulk

Il generale Ross è senza ombra di dubbio uno dei migliori personaggi de L’incredibile Hulk. Interpretato da William Hurt, offre un’interpretazione di alto livello.

Pur essendo uno dei cattivi Marvel però, non si considera il protagonista assoluto. Il motivo risiede nel fatto che è Hulk stesso a rubare la scena, mettendo dunque un po’ in ombra l’antagonista. Tuttavia, facendo un’analisi del film, si può dire il ruolo del Generale Ross non era affatto una passeggiata. Di conseguenza, bisogna dare molto merito all’impegno di Hurt, in particolar modo nel rapporto con Betty, sua figlia unica anche nel riuscire a scatenare l’ira di Hulk.

Darren Cross/Yellowjacket – Ant-Man

Un altro dei cattivi Marvel rinomati è sicuramente Darren Ross – Yellowjacket in Ant– Man.

C’è da dire però, che non ha avuto un grande successo, almeno facendo il confronto con altri personaggi antagonisti dell’universo marvelliano. Sicuramente, Corey Stoll (l’attore che interpreta Yellowjacket) offre una buona interpretazione di questo antagonista.

Darren è un miliardario che non ha alcun tipo di scrupolo. Soffre di una patologia cardiaca incurabile, che lo porta ad un costante trapianto di nuovi cuori. Proprio per tale motivo, inizia a commettere una serie in omicidi con lo scopo di sopravvivere. Ma questo suo atteggiamento non durerà all’infinito, fino a quando dovrà per l’appunto scontrarsi con Ant Man (interpretato da Scott Lang).

E’ sicuramente un personaggio fuori dal comune, che in un primo momento intriga lo spettatore. Ma a livello pratico, non sembra commettere chissà quali azioni da renderlo un cattivo indimenticabile.

Ghost – Ant-Man and the Wasp

Ghost di Ant- Man and the Wasp, non è al 100% un vero e proprio cattivo.

Tuttavia, lo possiamo certamente considerare un personaggio antagonista.

Esso si presenta come un avversario di Iron Man. A differenza di altri, subisce una serie di modifiche nel corso del tempo, in modo da potersi adattare ai nuovi film marvel. E lo si può notare proprio in Ant- Man and the Wasp, dove risulta essere interpretato da una figura femminile, ovvero l’attrice Hannah John-Kamen (nel 2018).

Per certi versi, il Fantasma si rivela una specie di ostacolo ad alcuni avvenimenti. Non fa però un qualcosa di brutale da designarlo come uno dei cattivi Marvel. Ciò che emana più che altro, è un aura di mistero. Infatti, sul suo conto non si sanno chissà quante informazioni, se non il fatto che (in base a quanto sostiene egli stesso), in passato fosse stato un ricercatore nel comparto IT e di essere ad oggi così per via dell’avidità da parte dell’azienda.

Ghost è più un anti–capitalista che cerca di sabotare ed allo stesso tempo radere al suolo tutte quelle istituzioni (sia di tipo economico che politico) che reputa opprimenti. Sa agire in maniera autonoma ed in maniera determinata, senza chiedere l’aiuto di nessuno. E su questo bisogna dargli grandi meriti.

Alexander Pierce – Captain America: The Winter Soldier

Alexander Pierce in Captain America: The Winter Soldier è uno dei classici “cattivi eleganti”, che si vestono con la giacca e la cravatta.

Interpretato da Robert Redford, non possiede dei veri e propri superpoteri (e non escogita alcun tipo di piano per poterli ottenere). E’ un semplice malvagio, super esperto di spionaggio. La sua bravura risiede nella decriptazione, ovvero la capacità di offuscare un messaggio, rendendolo difficilmente leggibile.

Il suo scopo è quello di nascondere l’infiltrazione dell’Hydra nello S.H.I.E.L.D. Risulta comunque ben addestrato sull’utilizzo delle armi da fuoco e anche nei classici combattimenti. Non a caso, grazie a questa sua abilità ha saputo conquistare Madame Hydra VI, nota anche come Viper II.

Rientra dunque nei cattivi Marvel, ma non certamente tra i più malvagi.

Kaecilius – Doctor Strange

Kaecilius è un supercriminale, nemico assoluto di Doctor Strange.

Questo villain è interpretato dal grande attore Mads Mikkelsen.

La sua performance non è di certo passata inosservata, come tutte del resto (quando deve svolgere il ruolo di cattivo, sa sempre dare il meglio di sé). Come vi abbiamo appena detto, in Doctor Strange egli è un antagonista che si chiama Kaecilius. E’ un maestro delle arti mistiche, non chissà quanto differente dal protagonista (interpretato dall’attore Benedict Cumberbatch).

Kaecilius detiene uno storico mediamente breve nell’universo Marvel dei fumetti, a livello di seguace di Baron Mordo. Il suo personaggio ha subito qualche modifica per essere adattato al meglio nel film. E’ sicuramente un cattivo che attira lo spettatore e conferisce anche un po’ di suspance. Ma non è assolutamente tra i più brillanti e cattivi dell’ Universo Marvel.

Dormammu – Doctor Strange

Sempre restando in tema Doctor Strange, è impossibile non citare Dormammu.

Egli è un componente della razza dei Faltine, ovvero degli esseri mutaforma benefici che vivono su un altro piano di realtà. Erano in uno status di pace da tanto tempo, fino al momento in cui uno di loro (che si chiama Sinifer), diede alla luce Dormammu e sua sorella.

Nel corso del tempo, Dormammu ruberà la fiamma del comando dei Faltine, dovendo così costringere la propria razza a collocarlo nella Dimensione Oscura. Di conseguenza, inizia a rappresentare una vera e propria minaccia, che cerca di escogitare una serie di piani malefici.

A contrastarli ci pensa proprio Dottor Strange, il quale cercherà di fermare sempre ogni sua strategia. Rientra dunque nella categoria di cattivi Marvel, anche se certamente non è tra i migliori.

Malekith – Thor: The Dark World

Un altro dei cattivi Marvel talvolta dimenticati è Malekith, che possiamo vedere in Thor: The Dark World.

E’ acerrimo nemico di Thor e Asgard. Il suo personaggio è interpretato dall’attore Christopher Eccleston e svolge il ruolo di elfo oscuro malvagio (il Signore del regno di Svartalfheim e degli Elfi oscuri). Ha lo scopo di dominare l’intero Universo ed in linea generale, rappresenta anche una specie di ostacolo tra Jane e Thor ma non conferisce chissà quali emozioni allo spettatore.

Non per questo però, non bisogna citarlo, anzi. Anche perché Eccleson riesce a dare una buona interpretazione di questo cattivo. Tra l’altro, possiede una serie di poteri, come ad esempio: l’immunità alle malattie (e di conseguenza, alla morte naturale), la longevità, l’uso della magia e la “caccia selvaggia”. La sua pecca invece, risiede negli oggetti fatti in ferro. Inoltre, detiene due soprannomi, ovvero Padrone dei Persecutori (in inglese Master of the Hounds) e Signore dei Segugi.