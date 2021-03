Una petizione online per rimuovere un monumento confederato nella città natale di Chadwick Boseman e sostituirlo con una statua della star defunta sta galoppando verso le 25mila firme. Mentre scriviamo questa notizia ne sono state raccolte già quasi 24mila a sostegno dell’idea. Mentre il mondo è ancora sconvolto per l’annuncio che Boseman è morto dopo aver sopportato una battaglia contro il cancro al colon, continuano ad arrivare gli omaggi e i tributi al divo e alla persona.

Molte delle persone che hanno firmato la petizione vogliono che il tributo più grande gli sia riconosciuto dalla sua cittadina natale: Anderson, nella Carolina del Sud.

La nuova petizione mira a utilizzare l’eredità di Boseman al fine di creare un dialogo migliore e più aperto sul problema razziale negli Stati Uniti. DeAndre Weaver, un ex studente della Anderson University, ha creato la petizione su Change.org (la trovate qui) per sostituire l’attuale monumento confederato della città con una statua di Boseman.



Il monumento è in piedi dal 1902; tuttavia, negli ultimi mesi, il dibattito per rimuovere la statua a causa del suo significato nei confronti degli afroamericani è aumentato con il diffondersi del movimento #BlackLivesMatter.

La statua al momento è rimasta al suo posto a causa di una legge della Carolina del Sud che proibisce la rimozione o l’alterazione di qualsiasi monumento confederato, ma è evidente che la petizione ha lo scopo di mettere in discussione la norma.

Le attività no profit di Boseman ad Anderson sono ben note, in particolare a causa del suo impegno disinteressato, dopo l’uscita di Black Panther, per affittare il cinema locale e proiettare il film gratuitamente.

Ciò ha permesso a tutti i residenti della cittadina, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, di andare a vedere il film Marvel.

Lo studente universitario che ha lanciato la petizione ha scritto: “Negli ultimi quattro anni, ogni giorno mentre camminavo verso la mia classe in centro … ho dovuto imbattermi in un monumento eretto per un’ideologia che credeva che io fossi inferiore“. Parole forti che forse convinceranno l’amministrazione locale a tornare sui suoi passi.

