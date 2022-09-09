Chadwick Boseman nella leggenda Disney: applausi e lacrime per l’attore al D23 Expo di Los Angeles [FOTO]

Si apre il sipario al D23 Expo della Disney, l’attesissimo evento che va in scena dal 9 all’11 settembre 2022 all’Anaheim Convention Center di Los Angeles. Best Movie è presente per seguire tutti i nuovi annunci dal mondo Disney, Pixar, Marvel e molto altro, ma il primo appuntamento è stato dedicato alle nuove leggende della casa di Topolino – delle quali ora fa parte anche Chadwick Boseman.

In una sala gremita di fan accorsi per immergersi corpo e mente nel mondo Disney, il riconoscimento alla star protagonista di Black Panther e prematuramente scomparso ad agosto 2020 è stata la ciliegina sulla torta del panel Disney Legends, durante il quale sono state onorate molte star che hanno reso grande la Disney.

Dopo aver chiamato sul palco attori come Ellen Pompeo e Patrick Dempsey (protagonisti della longeva serie Grey’s Anatomy), Jonathan Groff, Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel, è stato il turno di Chadwick Boseman: un toccante video ha mostrato le immagini più belle dei suoi film Marvel, quindi dopo un lungo applauso è toccato al fratello ringraziare il comitato delle Disney Legends per aver inserito l’interprete di T’Challa nell’MCU nell’olimpo delle personalità che hanno reso grande la casa di produzione negli ultimi 100 anni.

Non sarà l’unica grande sorpresa del D23. Nei prossimi giorni vi renderemo conto di tutte le novità che saranno presentate nel corso dell’expo Disney, a partire dal panel Marvel in programma per sabato 10 alle ore 10.00 (le 19.00 in Italia). Nello stesso spazio verranno annunciate anche le ultime novità dal mondo LucasFilm, mentre oggi (9 settembre) tocca a primi sguardi e sorprese dei prossimi film Disney e Pixar.

Potete seguire il live coverage dell’evento sulla nostra pagina Instagram a QUESTO link. Sul sito ufficiale del D23 Expo, invece, potete dare un’occhiata al programma e allo streaming degli appuntamenti più attesi (QUI).

Leggi anche: Black Panther: Wakanda Forever, ecco il primo trailer ufficiale dell’atteso sequel dei Marvel Studios

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic