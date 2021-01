Sono ormai passate diverse settimane dall’uscita nelle sale di Avengers: Endgame, ma i fan Marvel continuano a non riuscire ad accettare la morte di Iron Man nel film. Come già sappiamo, infatti, Tony Stark ha infine deciso di sacrificarsi indossando il Guanto dell’Infinito per sconfiggere definitivamente Thanos, rimanendo sopraffatto dal potere delle Gemme (il suo destino, a detta dei registi, era inevitabile). Iron Man, con tutta probabilità il supereroe per eccellenza dell’Universo Cinematografico Marvel, è morto, ma sappiate che una fan particolarmente emotiva si è rivolta al web aprendo una petizione per chiedere alla Marvel di trovare un modo di resuscitare l’amatissimo personaggio.

Spiega la richiesta: Tony si merita di tornare in vita. Lui è sempre stato pronto a rischiare la sua vita, a soffrire e a sacrificarsi per gli altri, senza mai chiedere nulla in cambio. Fin dall’inizio, fin da quando era bambino, lui non è mai riuscito a essere felice, e quando finalmente ha avuto tutto ciò che voleva e si meritava, ovvero una moglie, una figlia e una famiglia, lui è morto. Lui non si meritava questo e non è giusto. Dopo tutto quello che ha passato e fatto per tutti, si merita di vivere e di vedere sua figlia crescere. Ha aiutato così tante persone (sia nell’Universo Marvel che nel mondo), ha aiutato un sacco di persone (tra cui me) a superare i loro problemi, ad accettare se stessi, ad affrontare la vita. Lui è così importante. Ha salvato la nostra vita e adesso è il nostro turno salvarlo. Lo amiamo così tanto. Lo amiamo 3000. Senza di lui siamo totalmente perduti. Per molte persone, lui era una ragione per vivere e aggrapparsi alla vita.

Insomma, abbiamo decisamente dei sentimenti intensi qui, e che sottolineano ulteriormente la fortissima maniera in cui l’UCM e un personaggio come Iron Man abbiano influito sulla vita di molte persone anche al di fuori del cinema. E infatti, sappiate che la petizione ha ormai raccolto oltre 38.000 firme, e il numero è in costante aumento di minuto in minuto.

Dubitiamo seriamente che la Marvel ascolterà questa richiesta, ma ci piace considerarla come un’ultima lettera d’amore dei fan nei confronti di Iron Man e di Robert Downey Jr., voi che dite?

