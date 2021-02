Claudia Cardinale, leggendaria attrice di capolavori come C’era una volta il West, 8½ e Fitzcarraldo, sarà la grande protagonista della quarta edizione di Filming Italy – Los Angeles, evento previsto dal 29 al 31 gennaio e di cui Best Movie è Media Partner.

Creata e organizzata da Tiziana Rocca, Agnus Dei, Valeria Rumori e Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e con il sostegno della Direzione Cinema del MiBAC, LAZIO INNOVA, e ANICA, la manifestazione promuove l’Italia come set cinematografico, portando all’attenzione dell’industria hollywoodiana e degli spettatori statunitensi diversi aspetti del nostro cinema.

Ha dichiarato il direttore artistico Tiziana Rocca: «Siamo molto soddisfatti di annunciare una quarta edizione ancora una volta all’insegna del grande cinema e dei talenti italiani conosciuti e stimati in tutto il mondo e di avere come ospite d’onore una diva come Claudia Cardinale. Il Filming Italy – Los Angeles è nato per portare all’attenzione degli addetti ai lavori hollywoodiani il grande patrimonio cinematografico e culturale del nostro Paese attraverso i personaggi e i film che lo hanno reso unico ma anche attraverso i nuovi talenti. La nostra mission è anche quella di promuovere e favorire l’internazionalizzazione e i nostri territori, quindi occasione importante di incontro tra diverse culture e produzioni del mondo dell’audiovisivo».

Qui invece le parole di Valeria Rumori, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles: «L’Istituto presenta ogni anno una programmazione ricca di eventi cinematografici, con l’obiettivo di promuovere la produzione italiana di qualità anche nei suoi aspetti culturali e territoriali. Filming Italy è uno degli appuntamenti più attesi a Los Angeles e nella California del Sud, e le personalitaà internazionali che vi partecipano dimostrano che il nostro cinema è un punto di riferimento nel mondo».

Durante la giornata del 30 gennaio, verranno proiettati diversi film con protagonista la Cardinale, che dal canto suo, riceverà il Filming Italy Best Career Award e il The Harmonist 2nd Annual Excellence Award consegnato da Lola Tillyaeva, così come l’IIC Los Angeles Creativity Award dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

