A causa dell’Emergenza Coronavirus, sei regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche) hanno ordinato la chiusura dei propri cinema. Fortunatamente, però, ci pensa la Cineteca di Milano a soccorrere i cinefili.

La rinomata fondazione, infatti, ha deciso di mettere gratuitamente in streaming online il suo catalogo di film. «Per accedere a questo tesoro – di inestimabile valore in questi giorni che moltissimi milanesi stanno passando a casa – basta registrarsi gratuitamente. Un’opportunità esclusiva per esplorare il cinema del passato, scoprire tesori sconosciuti e rivivere grandi capolavori della storia della settima arte», leggiamo nella pagina facebook ufficiale della Cineteca.

In aggiunta, rimanendo sempre a Milano, la Pinacoteca di Brera ha annunciato che nei prossimi giorni, i suoi dipendenti posteranno dei video per accompagnare “virtualmente” gli spettatori alla scoperta delle opere presenti nella galleria. Una maniera, questa, per continuare a immergerci nell’arte anche in questo periodo delicato.

Insomma, che ve ne pare di queste iniziative?

Fonte: Repubblica