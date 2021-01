Anche Gal Gadot, come molti altri divi di Hollywood, si trova a a casa in isolamento volontario per cercare di prevenire e combattere il Coronavirus, pandemia che ha colpito ormai tutto il mondo contagiando decine di migliaia di persone. Arrivata al sesto giorno di quarantena, l’attrice sta monitorando attraverso i social la situazione negli altri Paesi ed è rimasta molto colpita dall’emergenza che sta vivendo l’Italia e da come stanno reagendo le persone. Soprattutto l’ha emozionata molto il video di un italiano che ha suonato fuori dal balcone la sua tromba intonando Imagine di John Lennon.

Per questo ha deciso di coinvolgere tanti altri amici e colleghi – tra i tanti Mark Ruffalo, Natalie Portman, Sia, Kristen Wiig, Jamie Dornan, James Marsden, Eddie Benjamin, Sarah Kate Silverman, Jimmy Fallon, Zoë Kravitz, Lynda Carter, Amy Adams, Will Ferrell, Norah Jones, Ashley Benson, Labirinth, Leslie Odom Jr., Pedro Pascal, Chris O’Dowd, Dawn O’Porter, Kaia Gerber, Annie Mumolo, Maya Rudolph e Cara Delevingne – per fare di tante voci una voce sola di solidarietà. Tutti insieme (o almeno, un pezzetto ciascuno, cantano proprio la toccante e coinvolgente Imagine di Lennon accompagnando il video con l’hashtag #WeAreOne.

cliccate qui per vedere il video condiviso di Gal Gadot sul suo profilo Instagram

Foto: © Warner Bros.