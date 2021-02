null

Sharon Stone e i suoi famigliari stanno vivendo dei mesi davvero difficili a causa del Covid. E a tal proposito, negli ultimi giorni l’attrice ha deciso di utilizzare il suo account di Instagram non solo come valvola di sfogo per questa delicata situazione, ma anche per lanciare diversi appelli ai fan di tutto il mondo. E in particolare a quelli negli Stati Uniti.

Nei vari post pubblicati, una Stone stravolta ha raccontato di aver recentemente perso sua nonna e la sua madrina a causa del Coronavirus. E ora, anche la sorella Kelly e suo marito Bruce sono ricoverati e stanno combattendo per la propria vita. In particolare, le condizioni della donna – già malata di Lupus -, sembrerebbero destare parecchie preoccupazioni.

Rivolgendosi a tutti coloro che negli ultimi mesi si sono rifiutati di indossare la mascherina, l’attrice ha scritto:

«La colpa è di uno di voi. È stato uno di quelli che non indossano la mascherina a farle questo. Lei non ha un sistema immunitario ed è uscita di casa solo per andare in farmacia. Non vengono fatti test nella sua contea, a meno che non si mostrino i sintomi. E da quel momento bisogna aspettare cinque giorni per i risultati. […] Indossate la mascherina! Per voi e per gli altri. Vi prego.»

Oltre a questo primo appello, la Stone ha anche postato un video in cui attacca l’attuale Governo americano per la pessima gestione dell’epidemia, che ha già causato oltre 170.000 decessi in tutto il Paese.

Esortando i suoi fan a sostenere i candidati democratici alle prossime elezioni, l’attrice ha terminato con queste parole il suo video-messaggio: «Vi prego, dovete andare a votare. E qualsiasi cosa decidiate di fare, per favore, non votate un assassino.»

Foto: Getty