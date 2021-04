Jared Leto si sa, è una star piuttosto eccentrica che non ama molto stare in mezzo alla gente e preferisce stare tra la natura, possibilmente incontaminata. Negli ultimi 12 giorni, giusto per non smentirsi, è stato in isolamento nel deserto per meditare. Dodici giorni totalmente isolato senza telefono o possibilità di comunicare con il resto del mondo. Ecco perché non aveva la minima idea che la pandemia di Coronavirus si fosse estesa così tanto e così velocemente in tutto il globo, Stati Uniti compresa.

Al suo rientro ha scoperto quindi non solo che amici e colleghi erano risultati positivi, ma che anche negli Usa erano iniziate misure restrittive per contenere il contagio. Ha quindi postato il suo stupore sul suo profilo twitter con questo messaggio: «WOW. 12 giorni fa ho iniziato un percorso di meditazione e silenzio nel deserto. Eravamo totalmente isolati. No telefono, No comunicazione, ecc. Non avevamo idea di quello che stava succedendo la fuori». E poi ha continuato: «Ho camminato ieri in un mondo completamente diverso. Un mondo che è cambiato per sempre. Mi sembra pazzesco. Sto ricevendo messaggio da amici e dalla mia famiglia sparsa nel mondo e sto cercando di capire cosa sta succedendo. Spero che voi stiate tutti bene. Mando energia positiva a tutti. State riguardati, state in salute».

Qui il post originale di Jared Leto su Twitter

Foto: © Rebecca Sapp/WireImage for The Recording Academy/Getty images