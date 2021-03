UPDATE IN FONDO ALL’ARTICOLO

L’emergenza nazionale causata dal diffondersi del Coronavirus in Italia non ha risparmiato nemmeno le riprese di Mission: Impossible 7, in programma in questi giorni a Venezia. In seguito alla sospensione di quasi tutti gli eventi pubblici nelle regioni settentrionali, in particolare in Lombardia e in Veneto, la città lagunare ha cancellato il suo tradizionale Carnevale: un appuntamento che quest’anno, oltre al consueto afflusso di turisti, avrebbe dovuto fare da sfondo anche ad alcune sequenze della saga action con protagonista Tom Cruise.

Il cast tecnico e artistico del film, capitanato dallo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie e ovviamente dallo stesso Cruise, si trovava a Venezia già da alcuni giorni, ma il numero crescente di casi di Coronavirus registrati nel nostro paese (al momento quelli accertati sono 229) ha paralizzato il set: la produzione ha dovuto subire una battuta d’arresto in seguito all’ordinanza arrivata nella giornata di domenica dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha posto un argine a molte attività nella regione.

Al momento pare dunque che Tom Cruise sia rimasto nel suo albergo veneziano (il Gritti Palace) insieme ad altri componenti della troupe e del cast: nessuno della crew è stato contagiato, ma la scelta è comunque stata presa per ragioni precauzionali.

Il piano di lavorazione, a questo punto, subirà delle modifiche, come annunciato direttamente dalla stessa Paramount: è probabile che la macchina produttiva del film sceglierà di allontanarsi momentaneamente dal Nord Italia per anticipare le riprese a Roma, che stando ai programmi iniziali erano comunque previste tra una decina di giorni.

A Venezia, prima delle tante tappe internazionali delle riprese dei nuovi Mission: Impossible, erano in programma gli shooting del settimo e ottavo capitolo della saga, in arrivo nelle sale cinematografiche rispettivamente il 23 luglio 2021 e il 5 agosto 2022. Nel cast, oltre a Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult nel ruolo del villain.

UPDATE – Stando ad Amanda Lundberg, portavoce di Tom Cruise, in verità il divo non è mai arrivato a Venezia prima della sospensione delle riprese. Insomma, Tom non è in laguna, e gli unici che verranno rimandati a casa sono i membri della crew.

