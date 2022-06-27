Cronaca di una serata horror al Best Movie Comics & Games: la video intervista a Roberto Recchioni

Lo scrittore, sceneggiatore e ora anche regista ha presentato Carne Fredda e commentato il nuovo film di Ti West, X - A Sexy Horror Story, mostrato in anteprima nazionale al pubblico del Best Movie Comics & Games

Al Best Movie Comics and Games, l’evento che festeggia i 20 anni della rivista, c’è stato molto da guardare per gli appassionati di cinema horror. I grandi appuntamenti sono stati due: il primo l’incontro con Roberto Recchioni, quindi l’anteprima italiana di X – A Sexy Horror Story (di cui potete leggere QUI la nostra recensione).

Lo scrittore, sceneggiatore e ora anche regista ha aperto le danze mostrando qualcosa della sua opera horror antologica prodotta con Adler Entertainment, Carne Fredda. Come ha raccontato nel corso del panel, si tratta di una riflessione «su come chi ha qualcosa può divorare chi vuole qualcosa. E come chi vuole qualcosa spesso è disposto a farsi divorare per ottenerlo. Che sia denaro, sesso o piacere. Nel caso specifico del primo racconto, è il talento: cosa siamo disposti a fare per averne?».

Mentre ancora si attende di conoscere in che formato uscirà, il curatore di Dylan Dog ha ammesso di sentire molto forte l’emozione della prima volta da regista: «Non riesco ancora a stare in sala quando la gente guarda. Inizio a sentirmi in colpa per tutte le recensioni in cui ho stroncato qualche film» ha detto ironicamente nella video intervista che trovate alla fine del prossimo paragrafo.

Una chiacchierata – quella assieme al responsabile editoriale di Best Movie e Best Streaming, Giorgio Viaro – fatta proprio all’uscita della seconda parte della serata horror dell’evento: l’anteprima di X – A Sexy Horror Story. Per Roberto Recchioni, a caldissimo, si tratta di un bel film di genere: «Ti West si è ritrovato, fa il suo. È un horror atipico che ribalta un po’ di paradigmi ed ha personaggi scritti molto bene!».

LA VIDEO INTERVISTA A ROBERTO RECCHIONI

Il parere di Roberto Recchioni è condiviso da chi ha visto in anteprima nazionale X – A Sexy Horror Story? Lo abbiamo chiesto proprio al pubblico uscito dalla sala del Superstudio Più di Milano al termine della serata horror. Ecco i pareri a caldo!

I COMMENTI DEL PUBBLICO A X – A SEXY HORROR STORY

«Cruento, molto cruento»

«Molto divertente, bell’omaggio a un certo tipo di cinema. Mi ha colpito molto perché ha giocato con il genere ma non l’ha scimmiottato. Per me è un sì, adoro Mia Goth!»

«Molto bello, un interessantissimo omaggio al cinema americano anni ’70, ma anche molto personale»

«Fotografia molto particolare, una ricerca della grafica anni ’70 apprezzabili. E una cosa che mi è piaciuta è Mia Goth, attrice fantastica!»

«Mi ha spiazzato. Adoro i suoi film. Non è lungo, ti coinvolge ti porta dentro la storia. È molto coraggioso: svela cose che si tende a non far vedere»

«Molto divertente, contento non sia un horror sofisticati: va dritto al sodo!»

«Un cocktail non per stomaci deboli, ma che rimane, verrà digerito e non lascerà neppure il mal di testa!»

Vi è salito l’hype per andare a vedere in sala l’horror distribuito da Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Films? Fatecelo sapere nei commenti e intanto riguardatevi QUI il trailer!

Foto: Tommaso Prinetti – Koch Films