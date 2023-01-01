Da Henry Cavill a Gal Gadot: le classifiche dei 100 volti maschili e femminili più belli del 2022

Le annuali classifiche stilate da TC Candler hanno premiato la bellezza di alcune note star del cinema tra le quali spiccano l'ex Superman e l'attrice israeliana

Come ogni anno il noto portale TC Candler ha puntualmente stilato le classifiche The 100 Most Handsome Faces 2022 e The 100 Most Beautiful Faces 2022, la lista delle personalità – rispettivamente maschili e femminili – del mondo dello showbiz il cui viso ha segnato gli standard di bellezza dell’anno appena conclusosi.

A dominare la lista maschile quest’anno è Henry Cavill, l’attore britannico a lungo legato al personaggio di Superman e a quello di Geralt di Rivia, il protagonista della serie TV The Witcher prodotta da Netflix. Il viso di Cavill è in buona compagnia, essendo affiancato nelle prime 10 posizioni da altri prestigiosi colleghi, tra i quali spiccano Timothée Chalamet al 3° posto, seguito da Chris Hemsworth al 4° posto.

Gli altri piazzamenti vedono invece una nutrita presenza di artisti e cantanti legati alla scena K-Pop mondiale, che vede piazzarsi al 2° posto Hyunjin, frontman della boy band sudroreana Stray Kids. Tra gli altri si sono guadagnati un posto nella top ten anche Keung To, cantante e attore di Hong Kong – nonché membro della boy band Hong Kong Mirror – che si piazza in 5° posizione; “V“ Taehyung, cantante della boy band sudcoreana BTS al 7° posto, e Ni-Ki, membro della boy band sudcoreana Enhypen, che si piazza al 9° posto. In sesta posizione troviamo invece Lucien Laviscount, attore britannico visto recentemente nella serie Emily in Paris.

La lista The 100 Most Beautiful Faces 2022 dedicata ai volti femminili vede invece la conquista della prima posizione da parte di Lisa Manobal, idol del K-Pop e cantante del gruppo sudcoreano BLACKPINK.

Al 2° posto troviamo Emelie Nereng, musicista, modella e blogger norvegese seguita in terza posizione da Hamila Aden, modella somalo-americana diventata famosa per aver essere stata la prima concorrente a indossare un hijab durante il concorso per eleggere Miss Minnesota, e dalla modella filippino-marocchina Ivana Alawi in quarta posizione.

Al 5° posto ritroviamo un’esponente della scena K-Pop con Nancy Jewel McDonie, cantante sudcoreana della gruppo tutto al femminile Momoland. Nella classifica generale irrompe inoltre Gal Gadot, che si guadagna il 12° posto tra i 100 nomi votati a riprova della sua popolarità.

