Uno degli aspetti più interessanti di una sceneggiatura è l’impatto che ha nell’economia del film (soprattutto sui suoi protagonisti) la morte di un personaggio. Un evento di questo tipo infatti comporta importantissime ripercussioni sulla trama, rappresenta un momento di rottura ma anche di crescita e trasformazione per alcuni archi narrativi. Pensate, ad esempio, al peso che ha avuto nella storia di Spider-Man la morte di zio Ben o quella di Mufasa ne Il Re Leone. Senza questo momento così doloroso Peter e Simba non sarebbero diventati gli eroi che tanto amiamo. Eppure non si può negare che alcune dipartite a volte arrivino in un momento inaspettato e che personaggi fondamentali per la storia escano di scena fin troppo presto. Nella gallery di oggi vogliamo infatti proporvene 10 che muoiono proprio all’inizio del film, quando ancora il pubblico non ha avuto modo di familiarizzare con lui – ma la cui morte è in effetti fondamentale per l’evoluzione della trama (spesso proprio perché particolarmente legati al protagonista).
TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O SFOGLIANDO L’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO
Se la gallery "Da Il re leone a Spider-Man: 10 personaggi importantissimi uccisi proprio all'inizio del film" vi è piaciuta
