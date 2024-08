Da Jared Leto a Nicola Cage: le 15 star convinte di aver recitato in un film del tutto diverso da quello arrivato in sala

Non è facile muoversi nel mondo di Hollywood, soprattutto con l’immensa mole di copioni che ogni anno vengono proposti sia alle case di produzione quanto alle star che dovrebbero interpretare poi i rispettivi personaggi. A volte può anche succedere che non si capisca bene la sceneggiatura o che, per pigrizia, non sia letta attentamente. Non si può poi ignorare che a volte, in fase di montaggio, alcuni lungometraggi arrivino ad avere un aspetto del tutto diverso da quello immaginato, nonostante lo script e il genere fossero piuttosto chiari.

Una situazione, a quanto pare, è piuttosto comune e gli attori che oggi vogliamo proporvi lo hanno scoperto sulla propria pelle. Da progetti che sulle prime sembravano grandiosi a riprese aggiuntive che hanno completamente cambiato la sceneggiatura iniziale fino a situazioni in cui è stato frainteso il ruolo da interpretare. Tra questi anche diversi film targati DC!

TROVATE LA GALLERY A QUESTO LINK O SFOGLIANDO L’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

Se la gallery «Da Jared Leto a Nicola Cage: le 15 star convinte di recitato in un film del tutto diverso da quello arrivato in sala» vi è piaciuta, qui ne trovate altre che potrebbero interessarvi: youtube

Foto: Warner Bros./Over Under Media/Warner Bros.